Influencer, Instagram, TikTok, Werbedeals - und plötzlich steht das Finanzamt mit künstlicher Intelligenz vor der Tür. Was zunächst wie eine Randnotiz aus der Steuerwelt klingt, ist in Wahrheit ein starkes Signal für Anleger: KI zieht in Behörden, Banken, Versicherungen und Unternehmensprozesse ein.• Bayern nutzt KI-gestützte Spezialsoftware zur Auswertung von Influencer-Daten.• Die eigentliche Investmentstory liegt im wachsenden Markt für Datenanalyse, Compliance und Betrugserkennung.• Profiteure ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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