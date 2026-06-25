Es geht weiterhin bergab mit den Ölpreisen. So ist der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI nun sogar wieder knapp unter die Marke von 70 Dollar gefallen. Denn an den Märkten geht man offenbar davon aus, dass es bald wieder eine Überversorgung mit Öl geben wird, sobald die Straße von Hormus wieder problemlos genutzt werden kann.Zusammenfassung:• WTI-Öl ist wieder unter 70 US-Dollar pro Barrel gefallen, da der Markt eine mögliche Überversorgung erwartet.• Die USA und der Iran wollen ihre Gespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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