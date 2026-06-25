Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 25.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.06.2026 07:39 Uhr
115 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Technologierally in Südkorea und Japan

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologierally in Südkorea und Japan

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Steile Kursanstiege in Südkorea und Japan stehen Verluste in Hongkong und Australien gegenüber. Vor allem der Technologiesektor erhält einen Schub durch sehr starke Geschäftszahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology, die gepaart sind mit einer beeindruckenden Umsatzprognose. Das Unternehmen hat die Markterwartungen in praktisch jeder von Anlegern genau beobachteten Finanzkennziffer klar übertroffen und seine Prognose angehoben - die Aktien haussierten im nachbörslichen US-Handel. Marktakteure in Asien werten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.

Die Zuversicht für den Technologiesektor wird zudem von zwei US-Börsengängen gestärkt. Das südkoreanische Halbleiter-Dickschiff SK Hynix und das japanische Schwergewicht Kioxia Holdings, ein Anbieter von NAND-Speichern, kündigten die Ausgabe von US-Hinterlegungsscheinen an. Für eine übergeordnet positive Stimmung sorgen neben den Micron-Geschäftszahlen auch weiter fallende Ölpreise. US-Leichtöl der Sorte WTI kostet unter 70 US-Dollar je Fass.

Eine Rally bei Technologie- und Halbleiterwerten hievt den Nikkei-225 in Japan um 4,2 Prozent auf 72.073 Punkte nach oben. Damit endet eine zweitägige Durststrecke mit herben Verlusten. "Im Moment sieht es eher nach einer Neuausrichtung der Stimmung aus als nach dem Beginn eines breiteren Marktzusammenbruchs", urteilt Marktstratege Zaheer Anwari von The Revacy Fund. Kioxia Holdings schnellen mit den Plänen zur Ausgabe von US-Papieren um 8,1 Prozent nach oben. Unter den Technologietiteln ziehen zudem im Gefolge von Micron Kokusai Electric um 8,2 Prozent und Advantest um 13,1 Prozent an.

In Südkorea gewinnt der technologielastige Kospi 5,8 Prozent und erholt sich damit weiter vom Absturz am Dienstag. SK Hynix genehmigte die Ausgabe von 17,79 Millionen neuen Aktien über US-Hinterlegungsscheine (ADR) und plant die Notierung am 10. Juli am Nasdaq Global Select Market. Das Unternehmen will mit dem Börsengang in den USA mehr als 29 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Kurs zieht um 12,6 Prozent an, Samsung Electronics um 5,3 Prozent.

In China gibt der HSI in Hongkong dagegen um 1,4 Prozent nach, Technologiewerte folgen ihren Pendants an anderen Börsen nicht. Der Shanghai-Composite gewinnt 0,4 Prozent. Die People's Bank of China (PBOC) hat angekündigt, am Montag und Dienstag Overnight-Reverse-Repo-Geschäfte durchzuführen. Dies ist Teil der Bemühungen, die kurzfristige Liquidität im Bankensystem besser zu steuern. Analysten hatten erwartet, dass die Zentralbank zum Monatsende entsprechende Transaktionen durchführen werde, da sich in diesem Zeitraum die Liquiditätsbedingungen für gewöhnlich verknappen.

Der australische S&P/ASX-200 notiert 0,5 Prozent im Minus. Positive Arbeitsmarktdaten stützen nicht, sondern wecken eher Zinserhöhungsängste. Denn die Arbeitslosenquote ist im Mai gesunken - die Wirtschaft schuf mehr Arbeitsplätze als erwartet - und das trotz der jüngsten Zinserhöhungen der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.762,00  -0,5    +0,5      08:00 
Nikkei-225        72.073,44  +4,2    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.142,16  +1,3   +18,1      08:00 
Kospi (Seoul)       8.959,57  +5,8   +112,6      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.090,27  -1,4    -9,9      10:00 
Shanghai-Composite     4.125,76  +0,4    +3,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.214,58  -0,0   +12,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.037,67  +2,6   -30,2      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.675,10  -0,4    -0,3      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mi, 9:33 % YTD 
EUR/USD           1,1365  +0,1   1,1357     1,1353  -3,2 
EUR/JPY           183,84  +0,1   183,75     183,56  -0,1 
EUR/GBP           0,8622  -0,0   0,8624     0,8604  -1,1 
USD/JPY           161,74  -0,0   161,77     161,67  +3,3 
USD/KRW          1.546,10  +0,3  1.542,22    1.544,60  +7,3 
USD/CNY           6,8027  -0,1   6,8106     6,8042  -2,7 
USD/CNH           6,8076  -0,1   6,8124     6,8090  -2,4 
USD/HKD           7,8393  -0,0   7,8403     7,8400  +0,7 
AUD/USD           0,6899  0,0   0,6899     0,6903  +3,4 
NZD/USD           0,5643  -0,1   0,5648     0,5650  -2,0 
BTC/USD          60.916,96  +0,0 60.900,91    62.596,24 -30,5 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           69,42  -1,3   -0,92      70,34 
Brent/ICE           72,61  -1,5   -1,13      73,74 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            3.994,75  -0,1   -5,67    4.000,42 
Silber            57,52  +0,1    0,09      57,44 
Platin           1.569,70  -0,5   -8,55    1.578,25 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.