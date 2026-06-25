Die Almonty-Aktie hat gestern rund -10% an Wert verloren und gerät nach ihrer starken Aufwärtsbewegung erstmals wieder deutlicher unter Druck. Nach der beeindruckenden Rallye setzen spürbare Gewinnmitnahmen ein, während sich das kurzfristige Chartbild eintrübt. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob es sich lediglich um eine gesunde Korrektur innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends handelt oder ob der jüngste Rücksetzer den Beginn einer größeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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