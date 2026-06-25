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Während die Marktbreite weiter konsolidiert und Rohstoffe weiter schwächeln im Zuge des festen Dollars, heben die hochkapitaliserten Chipwerte heute Morgen in Asien die Indizes nach oben. Der Nikkei gewinnt über 4 %, der südkoreanische Kospi über 6 %. Es gibt genau einen Auslöser dafür - Micron Technology:Micron lieferte im Q3 GJ 2026 einen klaren Beat: Umsatz 41,5 Mrd. USD vs. Konsens ca. 37,5 Mrd. USD, Gewinn 28,2 Mrd. USD vs. Konsens ca. 24,2 Mrd. USD.Auch der Ausblick lag deutlich darüber: Für das laufende Quartal erwartet Micron rund 50 Mrd. USD Umsatz vs. Konsens 43,7 Mrd. USD.Treiber sind extrem knappe DRAM-, NAND- und vor allem HBM-Kapazitäten für KI-Rechenzentren.Wichtig: Das Management betonte, die Nachfrage liege selbst 2028 noch über dem verfügbaren Angebot, sowohl bei HBM als auch bei Non-HBM-DRAM. Zudem wurde klar betont:Kunden können die Strategic Customer Agreements nicht einfach kündigen, weil sie als Take-or-pay-Verträge mit meist fünfjähriger Laufzeit strukturiert sind! Das schließt einen Einbruch vor 2028/29 praktisch aus.Eine Anhebung der Konsensschätzungen um rund 10 % für das lfd. GJ 2025/26 und für das GJ 2026/27 (beginnend 31.08.2026) sind damit vorzunehmen. Damit sinkt das KGV für 26/27 auf rd. 7,5.Unser Depotwert SK Hynix profitiert von den Micron-Zahlen massiv und greift in Euro gerechnet heute Morgen das Top aus der Vorwoche bei 1.700 € wieder an.Brent-Rohöl fiel den vierten Tag in Folge und rutschte unter 72,48 USD je Barrel, den Schlusskurs vor dem Krieg (s. Chart). Hintergrund waren steigende Ölflüsse durch die Straße von Hormus, nachdem Fortschritte bei einem US-Iran-Friedensabkommen gemeldet wurden. Damit sind die Öl-Bullen, welche vor wenigen Wochen noch Ölpreise bis 200 USD ausgerufen hatten komplett geerdet.Der Fokus der Märkte richtet sich heute auf den bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank, den PCE-Preisindex. Angesichts der gesunkenen Ölpreise verliert dieser aber in der Aussagekraft an Brisanz.Bei den Unternehmensnachrichten steht außerdem im Fokus:DigitalBridge prüft Optionen für die malaysische AIMS Data Centre Holding, darunter eine Kapitalaufnahme, der Einstieg neuer Investoren oder ein Verkauf.Investmentfirmen wie Blackstone und Bain Capital sind in die zweite Bieterrunde für die Immobiliensparte von Fuji Media Holdings eingezogen. Es könnte die bislang größte Immobilientransaktion Japans werden.Die größten US-Banken erhöhten ihre Dividenden, nachdem sie die diesjährigen Stresstests der Federal Reserve bestanden hatten.Zwei führende KI-Forscher von Google wollen offenbar zu Anthropic wechseln. Das reiht sich in mehrere prominente Abgänge ein und könnte Googles Stellung im KI-Wettbewerb schwächen.Anthropic wirft Alibaba vor, mit tausenden betrügerischen Konten versucht zu haben, unrechtmäßig auf das KI-Modell Claude zuzugreifen. Anthropic hält seine Produkte offiziell aus China heraus.OpenAI stellte seinen ersten eigenen KI-Chip vor, der gemeinsam mit Broadcom entwickelt wurde. Damit will OpenAI Hardware stärker auf die eigenen KI-Produkte zuschneiden und sich strategische Vorteile verschaffen.Sie möchten gerne jeden Morgen kurz und prägnant auf den neuesten Stand gebracht werden? Dann empfehle ich die kostenlose Bernecker App. Hier gehts zum Download:Volker SchulzRedaktionsleiter