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SMAG MOBILE ANTENNA MASTS AG PLANT BÖRSENGANG ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS



25.06.2026 / 08:30 CET/CEST

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG. SMAG MOBILE ANTENNA MASTS AG PLANT BÖRSENGANG ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von einsatzkritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen.

Einer der führenden europäischen Anbieter von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Mastsystemen für Verteidigungszwecke, deren Systeme in mehr als 20 Ländern im Einsatz sind. [1]

Branchenführende technische Leistungsfähigkeit [2] und praxiserprobte Technologie für Kommunikation, bodengestützte Luftabwehr, Drohnenabwehr und elektronische Kriegsführung, mit Systemen, die sich bei Streitkräften der NATO im Einsatz bewährt haben, darunter das "Tactical Wide Area Network"-Programm der Bundeswehr und das Patriot-Luftabwehrsystem.

und praxiserprobte Technologie für Kommunikation, bodengestützte Luftabwehr, Drohnenabwehr und elektronische Kriegsführung, mit Systemen, die sich bei Streitkräften der NATO im Einsatz bewährt haben, darunter das "Tactical Wide Area Network"-Programm der Bundeswehr und das Patriot-Luftabwehrsystem. Etablierter Kundenstamm von mehr als 50 führenden Rüstungsunternehmen, OEMs und Regierungsbehörden, darunter 15 NATO-Streitkräfte mit einem Gesamtauftragsbestand [3] von 1,4 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2025).

von 1,4 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2025). Starkes Finanzprofil: Prognose für den Gesamtumsatz [4] 2026E von 55-60 Mio. Euro (ca. 46 % CAGR ab 2024), mittelfristigen Zielen von mehr als 40 % CAGR beim Gesamtumsatz und einer bereinigten EBIT-Marge [5] von rund 35 %.

2026E von 55-60 Mio. Euro (ca. 46 % CAGR ab 2024), mittelfristigen Zielen von mehr als 40 % CAGR beim Gesamtumsatz und einer bereinigten EBIT-Marge von rund 35 %. Angestrebt wird ein Nettoerlös von rund 30 Mio. Euro aus der Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen, darunter Investitionen in Automatisierungstechnologien, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Erweiterung der Vertriebsorganisation des Unternehmens sowie zur Stärkung der Betriebskapitalausstattung und der allgemeinen finanziellen Flexibilität.

von rund 30 Mio. Euro aus der Ausgabe neuer Aktien zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen, darunter Investitionen in Automatisierungstechnologien, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Erweiterung der Vertriebsorganisation des Unternehmens sowie zur Stärkung der Betriebskapitalausstattung und der allgemeinen finanziellen Flexibilität. Die Aufnahme der Aktien in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich im Juli 2026 abgeschlossen sein. Salzgitter, 25. Juni 2026 - Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ("SMAG" oder die "Gesellschaft"), ein etablierter Entwickler und Hersteller von einsatzkritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen, gibt heute ihre Pläne für einen Börsengang ("IPO" oder "Angebot") bekannt. Das Angebot soll sowohl neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft als auch den Verkauf bestehender Aktien durch die SMAG Group GmbH (der "verkaufende Aktionär") umfassen, die sich vollständig im Besitz der AEQUITA SE & Co. KGaA ("AEQUITA") befinden, wobei die anschließende Aufnahme der Aktien der Gesellschaft in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment "Scale") voraussichtlich im Juli 2026 erfolgen wird, vorbehaltlich der Marktbedingungen (die "Aufnahme"). Das angestrebte Gesamtvolumen der Transaktion soll einen erheblichen Streubesitz und einen liquiden Markt für die Aktien der Gesellschaft schaffen. Die Gesellschaft strebt einen Nettoerlös aus der Grundkapitalerhöhung von rund 30 Mio. Euro an. AEQUITA, der derzeitige alleinige Anteilseigner der Gesellschaft, wird ebenfalls bestehende Aktien verkaufen und beabsichtigt, nach dem Angebot eine erhebliche Beteiligung zu behalten. Es wird erwartet, dass sich AEQUITA und die Gesellschaft zu üblichen Lock-up-Vereinbarungen verpflichten werden. SMAG erwirtschaftet den überwiegenden Teil seines Nettoumsatzes mit Anwendungen im Verteidigungsbereich und in verwandten Bereichen. Im Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2025 endete, erzielte das Unternehmen 99,1 % seines Nettoumsatzes mit missionskritischen mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Salzgitter, Deutschland. Der Vorstand von SMAG besteht aus dem Chief Executive Officer Ulrich Feindt und dem Chief Operating Officer Kai Oppermann, die beide umfangreiche Erfahrungen in der Verteidigungsindustrie und im operativen Geschäft in das Unternehmen einbringen. Sie werden von einem sehr erfahrenen Aufsichtsrat unterstützt, dessen Zusammensetzung im Prospekt dargelegt wird, der im Zusammenhang mit dem Börsengang veröffentlicht wird. "Die Gefechtsfelder von morgen erfordern eine zuverlässige, schnell einsetzbare Kommunikationsinfrastruktur, und SMAG setzt diese hohen Qualitätsstandards bereits seit über 50 Jahren. Als vertrauenswürdiger Partner der führenden europäischen Rüstungskonzerne und als Spezialist, der fest in bedeutende militärische Streitkräfte eingebunden ist, nehmen wir eine einzigartige Position im Ökosystem der Primes und Neo-Primes ein. Europas strukturelles Bekenntnis zur Aufrüstung, das durch die sogenannte Zeitenwende beschleunigt wurde, stellt eine einmalige Chance dar, und die Erlöse aus unserem Börsengang werden direkt in die Produktionskapazitäten und die internationale Reichweite fließen, die erforderlich sind, um unseren beträchtlichen Auftragsbestand[3]abzuarbeiten. Wir sind stolz darauf, diesen deutschen Champion der Verteidigungstechnologie an die Börse zu bringen und neue Investoren willkommen zu heißen, die am nächsten Wachstumsabschnitt von SMAG teilhaben können." Ulrich Feindt, Chief Executive Officer der SMAG EIN FÜHRENDER EUROPÄISCHER HERSTELLER VON MISSIONSKRITISCHEN MOBILEN ANTENNENMAST-SYSTEMEN FÜR VERTEIDIGUNGSANWENDUNGEN SMAG versteht sich als führender europäischer Hersteller von einsatzkritischen mobilen Antennenmastsystemen für Verteidigungsanwendungen, die Konnektivität für das moderne Gefechtsfeld gewährleisten. Das 1974 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Salzgitter blickt auf eine über 50-jährige Tradition deutscher Ingenieurskunst zurück und beschäftigt zum 31. März 2026 rund 170 Mitarbeiter. Mit mehr als 2.000 im Einsatz befindlichen Mastsystemen in über 20 Ländern, die 15 NATO-Streitkräfte sowie die Streitkräfte in weiteren sechs Nicht-NATO-Ländern versorgen, und einem Kundenstamm von mehr als 50 führenden Rüstungsunternehmen, OEMs und Regierungsbehörden hat sich SMAG als unverzichtbarer Wegbereiter für die Kommunikationsverbindungen auf dem Gefechtsfeld innerhalb des gesamten NATO-Bündnisses etabliert. Das Unternehmen nimmt eine strukturell einzigartige Position als einziger Hersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen, teilweise mit einer Höhe von bis zu 40 Metern oder einer Tragkraft von bis zu 600 kg. Da 99,1 % seines Nettoumsatzes aus dem Verteidigungsbereich stammen und der Qualitätsstandard "Made in Germany" tief in seinen Produkten verankert ist, ist SMAG eine seltene und überzeugende, rein-deutsche Verteidigungstechnologie-Investition. Der Börsengang des Unternehmens erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Deutschlands strategische Neuausrichtung im Rahmen der "Zeitenwende" hat die europäischen Verteidigungsausgaben grundlegend neu definiert und treibt ein strukturelles Nachfragewachstum voran, für dessen Erschließung SMAG einzigartig positioniert ist. BRANCHENFÜHRENDE TECHNISCHE LEISTUNG[2] UND EINSATZERPROBTE PRODUKTE FÜR DIE MODERNE KRIEGSFÜHRUNG IN VERSCHIEDENEN EINSATZBEREICHEN SMAG liefert erstklassige technische Leistung[2]. Die selbsttragenden, abspannfreien Mastsysteme des Unternehmens lassen sich in weniger als 10 Minuten aufstellen, erreichen Höhen von bis zu 40 Metern, tragen Nutzlasten von bis zu 600 kg und arbeiten zuverlässig bei Windgeschwindigkeiten von über 120 km/h, wodurch sie sich in einzigartiger Weise für die hohen Anforderungen der modernen, domänenübergreifenden Kriegsführung eignen. Im Gegensatz zu herkömmlichen, mit Abspannseilen gesicherten Mastsystemen, die umfangreiche Verankerungs- und Standortvorbereitungsarbeiten erfordern, bietet die Architektur von SMAG einen entscheidenden Vorteil beim schnellen Einsatz, der in umkämpften Einsatzgebieten von zentraler Bedeutung ist. Die Systeme des Unternehmens kommen in einem wachsenden Spektrum einsatzkritischer Anwendungen zum Einsatz: taktische Kommunikation, bodengestützte Luftabwehr, Drohnenabwehr und Radarunterstützung, elektronische Kriegsführung sowie Grenzkontrolle und Schutz kritischer Infrastrukturen. Diese domänenübergreifende Anwendbarkeit erweitert strukturell den adressierbaren Markt und den Kundenstamm von SMAG, da die europäischen Streitkräfte ihre Streitkräftestrukturen modernisieren. Die Fertigungsanlagen von SMAG in Salzgitter umfassen rund 10.000 Quadratmeter spezielle Produktionsfläche, wobei sich das Unternehmen einen weiteren Standort gesichert hat, um die Gesamtkapazität bis Ende 2027 auf mehr als 20.000 Quadratmeter zu erweitern. Durch die Investition in einen neuen Schweißroboter wird sich die Produktionskapazität für Mastkomponenten auf etwa 300 Komponenten pro Jahr verdoppeln. Eine Bruttogewinnmarge[6] des Managements von 55,0 % im Jahr 2025 spiegelt die hohe Wertschöpfung und den hohen technischen Anspruch des Produktangebots von SMAG sowie die Preisgestaltungsmacht wider, die sich aus der Spezialisierung des Unternehmens ergibt. WICHTIGER WEGBEREITER FÜR PRIME- UND NEO-PRIME-UNTERNEHMEN IN MODERNEN VERTEIDIGUNGSANWENDUNGEN SMAG agiert im Zentrum des europäischen Beschaffungsökosystems im Verteidigungsbereich als entscheidender Spezialanbieter sowohl für etablierte Prime-Unternehmen als auch für die nächste Generation von Neo-Primes im Bereich Verteidigungstechnologie. Das Unternehmen hat bei einigen der strategisch wichtigsten Plattformen Europas den Status eines "Programme-of-Record"-Anbieters erreicht. Die Mastsysteme von SMAG haben sich im "Tactical Wide Area Network"-Programm der Bundeswehr bewährt und werden im Rahmen eines im Februar 2026 unterzeichneten Zehnjahresvertrags (Laufzeit bis Februar 2036) mit 54 bestätigten Systemen und vertraglichen Optionen für weitere 337 Systeme eingesetzt; ebenso im Patriot-Luftabwehrsystem für die Schweizer Armee. Diese Positionierung als etabliertes Programm wird voraussichtlich hohe Wechselkosten, langfristig wiederkehrende Nettoumsatzströme sowie erhebliche Markteintrittsbarrieren für potenzielle Wettbewerber mit sich bringen. Indem sich SMAG im Zentrum des Beschaffungsprozesses positioniert und sein technisches Know-how nutzt, um die Beschaffungsspezifikationen zu beeinflussen, hat sich das Unternehmen vom Komponentenlieferanten zum Architekten von Mastlösungen entwickelt und so ein gesundes und wiederkehrendes Nachfrage-Flywheel in seinem gesamten Kundenökosystem geschaffen. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst führende europäische Rüstungskonzerne, aufstrebende Rüstungsunternehmen und Regierungsbehörden, wobei zu den Endnutzern unter anderem die deutsche Bundeswehr, die Schweizer Armee, die Griechische Armee, die Niederländische Armee, die Polnische Armee, die Estnische Armee sowie die Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate zählen. SCHNELL WACHSENDER ADRESSIERBARER MARKT, ANGETRIEBEN DURCH DEN GLOBALEN SUPERZYKLUS DER VERTEIDIGUNGSAUSGABEN SMAG ist ideal positioniert, um vom bedeutendsten strukturellen Anstieg der europäischen Verteidigungsausgaben in der jüngeren Geschichte zu profitieren. Die Erklärung des NATO-Gipfels in Den Haag vom Juni 2025 verpflichtet alle NATO-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Spaniens, das sich nur zu einer Erhöhung seiner Ausgaben auf 2,1% des BIP verpflichtet hat, mit dem Argument, dass dies ausreiche, um die Fähigkeitsanforderungen zu erfüllen) zu einem neuen Mindestziel für Verteidigungsausgaben in Höhe von 3,5 % des BIP für die Kernverteidigung sowie zusätzlich bis zu 1,5 % des BIP für breitere Sicherheitsinvestitionen[7] bis 2035[8], was zu kumulativen zusätzlichen europäischen Verteidigungsinvestitionen in Höhe von schätzungsweise rund 3,5 Billionen Euro führen wird[9]. Zusätzlich zur NATO-Haager-Gipfelerklärung haben Deutschlands EUR 100 Mrd. Sondervermögen und die Zeitenwende" [10], die strategische Neuausrichtung der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik, die deutschen Verteidigungsausgaben von rund 55 Mrd. Euro im Jahr 2022 auf 94 Mrd. Euro im Jahr 2025 und voraussichtlich auf 167 Mrd. Euro bis 2030E in die Höhe getrieben, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 12 % im Zeitraum von 2025 bis 2030E entspricht; die kumulierten deutschen Verteidigungsausgaben im Zeitraum 2026-2030E werden auf rund 708 Mrd. Euro geschätzt.[8] Deutschland macht im gleichen Zeitraum etwa 28 % des kumulierten bedienbaren Zielmarktes für mobile militärische Mastsysteme in Europa aus.[8] Die Verteidigungshaushalte der europäischen NATO-Staaten werden zwischen 2025 und 2030E[8] voraussichtlich mit einem CAGR von etwa 9 % wachsen. Der bedienbare Zielmarkt von SMAG für mobile militärische Mastsysteme wird voraussichtlich mit einem CAGR von etwa 16 % auf 1,0 Mrd. Euro bis 2030E wachsen, wobei die kumulierte europäische Nachfrage im Zeitraum 2026-2030E auf etwa 4,5 Mrd. Euro für rund 11.000 Systeme geschätzt wird.[8] Programme der Bundeswehr legen zunehmend Referenzarchitekturen für nachfolgende europäische Aufträge fest, was den Heimmarktvorteil von SMAG als strukturellen Treiber für den paneuropäischen Umsatz stärkt. ETABLIERTER VERTRIEBSBESCHAFFUNGSPROZESS UND STRATEGIE ZUR VERTRIEBSAUSWEITUNG SMAG profitiert von einem etablierten Vertriebsbeschaffungsprozess sowie skalierbaren Fertigungskapazitäten, die eine nachhaltige Plattform für eine bedeutende und hoch profitable operative Größenordnung bilden. Das Unternehmen ist über zwei Hauptumsatzkanäle tätig: Direktverträge mit den Streitkräften der NATO-Mitgliedstaaten und programmbezogene Partnerschaften mit führenden europäischen Rüstungsunternehmen. Dieses Zweikanalmodell sorgt für eine Diversifizierung des Nettoumsatzes und stärkt die Positionierung von SMAG als bevorzugter Partner für mobile Antennenmastsysteme für das gesamte Spektrum der mit der NATO verbundenen Plattformen. Durch die tiefe Einbindung in die Beschaffungs- und Spezifikationsphase großer Programme wandelt SMAG seine Rolle vom Ausrüstungsanbieter zum Lösungsarchitekten und schafft so ein sich selbst verstärkendes Nachfrage-Flywheel, da jedes erfolgreiche Programm sowohl Nachfrage im Aftermarket als auch Einfluss auf die Referenzarchitektur bei nachfolgenden europäischen Aufträgen generiert. Die internationalen Nettoumsätze des Unternehmens (ohne Deutschland) machten im Jahr 2025 rund 72 % des Nettoumsatzes aus. SMAG beabsichtigt, die Internationalisierung und den Ausbau des Vertriebs durch "Local-for-Local"-Produktionsstandorte - vor Ort und für den lokalen Markt -, länderinterne Produktions- und Vertriebskapazitäten, Vertriebspartnerschaften sowie gezielte Investitionen in Vertriebspersonal voranzutreiben, damit SMAG die europäischen Verteidigungsmärkte mit einem "Made in Germany"-Qualitätsstandard bedienen kann, der auf lokaler Ebene bereitgestellt wird. Das Segment Aftermarket und Dienstleistungen machte im Jahr 2025 rund 18 % des Nettoumsatzes aus und stellte eine wachsende, margenstarke wiederkehrende Nettoumsatzquelle dar, die auf der weltweiten Basis des Unternehmens von mehr als 2.000 im Einsatz befindlichen Systemen beruhte. HERVORRAGENDE NETTOUMSATZPROGNOSEN BEI DEUTLICHEM RENTABILITÄTSWACHSTUM SMAG hat ein anhaltendes zweistelliges Wachstum verzeichnet: Der Gesamtumsatz[4] stieg von 26,9 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 34,0 Mio. Euro im Jahr 2025, und für 2026E wird ein Gesamtumsatz von 55-60 Mio. Euro prognostiziert, was einer CAGR des Gesamtumsatzes von ca. 46 % im Zeitraum 2024-2026E entspricht. Das Unternehmen strebt für 2026E eine bereinigte EBIT-Marge von 19-21 % an, was den operativen Hebeleffekt widerspiegelt, der der skalierbaren Produktionsplattform von SMAG innewohnt. Die mittelfristigen Finanzziele sind eine CAGR des Gesamtumsatzes von über 40 % und eine bereinigte EBIT-Marge[5] von rund 35 %, wobei das Nettoumlaufvermögen bei etwa 11 % des Gesamtumsatzes und die Investitionsausgaben unter 2 % des Gesamtumsatzes liegen sollen, was dem "Asset-Light"-Modell des Unternehmens entspricht. Die Free-Cashflow-Konversion (definiert als Free Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA) erreichte im Jahr 2025 130 % und spiegelt damit den hohen Cashflow des Geschäfts wider. SMAG arbeitet ohne Bankverschuldung und verfügt per Dezember 2025 über eine Netto-Cash-Position von 8,4 Mio. Euro. Zum Stand Dezember 2025 beläuft sich der Gesamtauftragsbestand[3] auf 1,4 Mrd. Euro, bestehend aus 140 Mio. Euro Festaufträgen, 1.031 Mio. Euro Rahmenaufträgen und 229 Mio. Euro Soft-Aufträgen. Dies entspricht etwa dem 41-Fachen der Gesamtleistung des Unternehmens im Jahr 2025 und bietet eine beispiellose mehrjährige Ertragsprognose. Die Qualität und Laufzeit dieses Auftragsbestands spiegeln den fest verankerten Status von SMAG als "Programme-of-Record"-Lieferant sowie die lange Laufzeit der europäischen Beschaffungszyklen im Verteidigungsbereich wider. BÖRSENGANGSERLÖSE FÜR WACHSTUM MIT KLAREM STRATEGISCHEM PLAN SMAG verfolgt eine klare Strategie, um die steigende Nachfrage seitens der führenden Rüstungsunternehmen und der Streitkräfte der NATO-Mitgliedstaaten in profitables, nachhaltiges Wachstum umzuwandeln, seine Position als bevorzugter Partner für mobile Antennenmastsysteme im gesamten NATO-Ökosystem zu stärken und seine kommerzielle Reichweite auf bisher wenig erschlossene europäische Verteidigungsmärkte auszuweiten. Das Unternehmen strebt einen Nettoerlös von rund 30 Mio. Euro aus der Ausgabe neuer Aktien an, um (i) Investitionen in Automatisierungstechnologien zur Verdopplung der Produktionskapazität für Mastkomponenten, den Ausbau der Produktionskapazität am Standort Salzgitter - einschließlich der Erweiterung der Produktionsfläche auf über 20.000 Quadratmeter bis Ende 2027 - sowie den Ausbau der Vertriebsorganisation des Unternehmens zu finanzieren; (ii) zur Bereitstellung von zusätzlichem Betriebskapital, um den Aufbau von Lagerbeständen zu unterstützen und die fristgerechte Abwicklung des bestehenden Gesamtauftragsbestands des Unternehmens sicherzustellen; und (iii) zur Stärkung der Bilanz. AEQUITA wird parallel zur Erstemission bestehende Aktien verkaufen. AEQUITA beabsichtigt, nach Abschluss des Angebots ein engagierter langfristiger Aktionär zu bleiben und eine erhebliche Beteiligung am Unternehmen zu behalten. WEITERE EINZELHEITEN ZUM GEPLANTEN BÖRSENGANG Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie aus internationalen Privatplatzierungen bei qualifizierten Anlegern außerhalb Deutschlands bestehen. Die Aktien der SMAG AG sollen im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Der endgültige Angebotspreis, die Anzahl der angebotenen Aktien und das Gesamtvolumen des Angebots werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor als alleiniger globaler Koordinator und alleiniger Bookrunner. QUELLEN UND ANMERKUNGEN [1] Unternehmensinformationen. [2] Laut einem von Roland Berger erstellten Marktbericht; die Bewertung umfasst wichtige Kaufkriterien wie Masthöhe, Aufstellgeschwindigkeit, Nutzlastkapazität und Windbeständigkeit. [3] Der Gesamtauftragsbestand setzt sich aus dem rollierenden 12-Jahres-Festauftragsbestand, dem Rahmenauftragsbestand und dem Soft-Auftragsbestand zusammen. Der feste Auftragsbestand stellt in Bezug auf wirtschaftlich vereinbarte Kundenverträge und abgeschlossene bzw. eingegangene Bestellungen den Teil des damit verbundenen Transaktionspreises dar, für den der Umsatz noch nicht erfasst wurde. Der Rahmenauftragsbestand umfasst wirtschaftlich vereinbarte Rahmenverträge mit festen Jahresvolumina oder Volumenschätzungen auf der Grundlage von Kundeninformationen oder historischen Abrufen über die gesamte Vertragslaufzeit, die für die Laufzeit des Rahmenvertrags verbucht werden. Der Soft-Auftragsbestand umfasst geschätzte Volumina potenzieller Projekte mit Alleinbeauftragung sowie potenzielles Folgegeschäft bis 2032 auf der Grundlage öffentlicher Informationen und Kundenangaben, die für den Zeitraum vom ersten Quartal 2026 bis zum vierten Quartal 2032 verzeichnet wurden (d.h. nicht vertraglich gesicherte Auftragsvolumina). [4] Die Gesamtleistung berechnet sich aus dem Nettoumsatz zuzüglich der Zunahme oder Abnahme der Fertigerzeugnisse und unfertigen Erzeugnisse sowie der im selben Zeitraum aktivierten Eigenleistungen. [5] Das bereinigte EBIT berechnet sich als EBIT, bereinigt um nicht-wiederkehrende Posten, darunter (i) Zuweisungen an die Anteilseigner (Beratungshonorare für Fach- und Managementberatung, die hauptsächlich im Zusammenhang mit strategischen Projekten und Akquisitionsaktivitäten stehen), (ii) Abfindungszahlungen, (iii) nicht-wiederkehrende Erträge aus früheren Perioden und (iv) sonstige nicht-wiederkehrende Posten, sofern vorhanden, vorausgesetzt, dass diese Posten separat identifizierbar und belegt sind. Die bereinigte EBIT-Marge wird als bereinigtes EBIT geteilt durch den Gesamtumsatz berechnet. [6] Die Bruttogewinnmarge des Managements berechnet sich aus dem Nettoumsatz zuzüglich des Rückgangs bzw. der Zunahme der Vorräte an Fertigerzeugnissen und unfertigen Erzeugnissen sowie der aktivierten Eigenleistungen, abzüglich der Materialkosten (einschließlich der Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Dienstleistungen), geteilt durch die Gesamtleistung. [7] Investitionen zum Schutz kritischer Infrastruktur, zur Verteidigung von Netzwerken, zur Gewährleistung ziviler Vorsorge und Resilienz, für Innovation und zur Stärkung der Verteidigungsindustriebasis. [8] Laut einem von Roland Berger erstellten Marktbericht. [9] Europäische Verteidigungsagentur, Verteidigungsdaten (2025). [10] Strategische Neuausrichtung der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik nach 2022 hin zu nachhaltiger Aufrüstung, anstelle einer einmaligen Haushaltsreaktion. ÜBER DAS UNTERNEHMEN Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen mobilen Antennenmastsystemen für Militär- und Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen, Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15 NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WICHTIGER HINWEIS: Diese Bekanntmachung stellt eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") dar und bezieht sich auf die Absicht der SMAG Mobile Antenna Masts AG (die "Gesellschaft"), einen Börsengang durchzuführen. Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar und ist auch nicht Teil eines Prospekts. Diese Mitteilung darf nicht, direkt oder indirekt, innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, oder für deren Rechnung, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, dessen Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) veröffentlicht werden und auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein ( https://www.smag.de ). In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektverordnung in dem jeweiligen Mitgliedstaat, und keine Person, die kein qualifizierter Anleger ist, darf aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATRs), die zudem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevanten Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Das vorliegende Dokument enthält verschiedene Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und Schätzungen. Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass die zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar, da unseren Annahmen Risiken und Unsicherheiten zugrunde liegen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung und Ergebnisse sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Änderungen nationaler oder internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieses Dokuments widerzuspiegeln. Cantor Fitzgerald Ireland Limited (die "Bank") handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den verkaufenden Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank gegenüber keiner anderen Person als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Sowohl die Bank als auch ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren. Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Branchen-, Markt- und Wettbewerbspositionsdaten stammen aus offiziellen oder Drittquellen. 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