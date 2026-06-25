Die eine Partei ätzt gegen das Land, das sie gestalten will. Die andere versagt bei seiner Gestaltung, obwohl sie soll. Vergleicht man die enormen Probleme mit aktuellen Meldungen aus der Politik, kann man nur den Kopf schütteln. Ein paar Gedanken.Der erste Gedanke: "Alle verrückt!" Das ist weder nett noch sonderlich differenziert. Aber er ging mir in den letzten Tagen etliche Male durch den Kopf. In der Regel dann, wenn mir etwas von der politischen Bühne in den Nachrichten begegnete. Eine kleine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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