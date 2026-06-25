Kent, England (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Auf der spoga+gafa 2026 stellt GOKO erstmals den KI-gestützten Mähroboter M6 vor, der für große und anspruchsvolle Gärten entwickelt wurde. Mit Allradantrieb, vier KI-gestützten Vision-Kameras, RTK- und VSLAM-Navigation sowie hoher Mähleistung bewältigt der M6 Steigungen, unebenes Gelände, matschige Bereiche, Wurzeln und komplexe Flächenlayouts, bei denen herkömmliche Mähroboter häufig an ihre Grenzen stoßen.Allradantrieb und SteigfähigkeitDer GOKO M6 verfügt über einen Allradantrieb und bewältigt Steigungen von bis zu 42° bzw. 90 %. So kann er unebenes Gelände mähen, ohne zu rutschen oder an Geschwindigkeit zu verlieren. Die unabhängige 180°-Lenkung der Vorderräder reduziert die Belastung des Rasens beim Wenden, während die zonenbasierte Routenplanung die Mährichtung an Steigungen, schmale Bereiche und unregelmäßige Flächen anpasst.Unebenes Gelände und HinderniserkennungDer GOKO M6 kombiniert Allradantrieb, adaptive Federung und intelligente Steuerung, um unebenes Gelände, Wurzeln, Steine und matschige Stellen zu bewältigen. Er überfährt Hindernisse von bis zu 3 Zoll bzw. 7,5 cm, während die Messer stabil bleiben. Ein Bergungsalgorithmus und große Reifen unterstützen ihn dabei, sich selbst zu befreien, falls er feststeckt.KI-gestützte Quad-Vision-KamerasDer GOKO M6 nutzt vier KI-gestützte Vision-Kameras, um mehr als 200 Objekte zu erkennen, darunter Menschen, Haustiere, Spielzeug, Gartenmöbel und Blumenbeete. Seitliche Kameras helfen ihm, schmale oder visuell komplexe Bereiche besser zu navigieren und Geschwindigkeit sowie Mähpfad in Echtzeit anzupassen.RTK- und VSLAM-FusionsnavigationDer GOKO M6 kombiniert RTK-Positionierung mit visueller VSLAM-Navigation für präzises und stabiles Mähen. Er unterstützt sowohl eine lokale RTK-Basisstation als auch Network-RTK. VSLAM sorgt dafür, dass der Mäher auch dann zuverlässig navigiert, wenn Satellitensignale durch Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse blockiert werden.Schnittbreite und MähleistungDer GOKO M6 bietet eine Schnittbreite von 42 cm bzw. 16,5 Zoll und deckt so pro Durchgang mehr Fläche ab. Mulchmesser eignen sich für dichteres Gras, während eine Rasiermesserscheibe für die tägliche Pflege vorgesehen ist. Zwei Motoren liefern eine Mähleistung von bis zu 250 W × 2. Das verstellbare, schwimmend gelagerte Mähdeck ermöglicht Schnitthöhen von 25 bis 100 mm bzw. 1 bis 4 Zoll für ein gleichmäßiges Ergebnis.Akkusystem für große FlächenDer GOKO M6 nutzt ein erweiterbares Akkusystem für größere Rasenflächen. Mit Standardakku mäht er bis zu 2.000 m² pro Ladung, mit der Dual-Akku-Version bis zu 4.000 m² bzw. rund 1 Acre. Pro Tag unterstützt er eine Mähfläche von bis zu 8.000 m².App-Steuerung und Mehrzonen-ManagementÜber die App können Nutzer mehrere Mähzonen mit individuellen Schnitthöhen, Streifenrichtungen, Zeitplänen und Sperrzonen erstellen. Zudem unterstützt die App Echtzeitsteuerung, GPS-Tracking, Geofencing, Anhebealarme und Eigentümerauthentifizierung.GOKO und die Zukunft der Consumer RoboticsGOKO, die Consumer-Robotics-Sparte von Robot++, bringt mit dem KI-gestützten Mähroboter GOKO M6 mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Oberflächenrobotik in den Alltag. Der M6 wurde bereits mit Auszeichnungen wie dem French Design Award Gold und dem Red Dot Award geehrt. Künftig plant GOKO die Einführung des X5 Lawn Mower, eines multifunktionalen Modells mit Mäh-, Schneeräum- und Zugfunktionen.Pressekontakt:Lily Liulily@gokorobo.comOriginal-Content von: GOKO ROBOTICS CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182893/6301677