Bitcoin hat eine turbulente Nacht hinter sich. Die größte Kryptowährung der Welt rutschte zeitweise auf 59.175 Dollar ab - das niedrigste Niveau seit Anfang Juni. Am Donnerstagmorgen notierte der Kurs jedoch wieder bei rund 61.500 Dollar. Die Volatilität hinterließ Spuren: Insgesamt wurden Futures-Positionen im Wert von fast einer Milliarde Dollar liquidiert, davon entfielen allein 430 Millionen Dollar auf Bitcoin-Long-Wetten, die bei fallenden Preisen automatisch geschlossen wurden.•Nach einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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