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Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2025/26



25.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Novem Group S.A. bestätigt vorläufige Ergebnisse für GJ 2025/26 GJ 2025/26 Umsatz von €510,9 Millionen, -5,6% unter GJ 2024/25

Adj. EBIT 1 von €31,8 Millionen, -35,0% unter Vorjahr

von €31,8 Millionen, -35,0% unter Vorjahr GJ 2025/26 Free Cash Flow1 von €48,1 Millionen, 68,9% über Vorjahr Luxemburg, 25. Juni 2026 - Die Novem Group S.A. hat heute ihre testierten Zahlen veröffentlicht und die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt. Insgesamt erwirtschaftete Novem einen Umsatz von €510,9 Millionen und lag damit -5,6% unter dem Vorjahreswert. Unter anspruchsvollen Marktbedingungen erzielte das Unternehmen eine Adj. EBIT-Marge1 von 6,2%. Vor dem Hintergrund des im April 2026 verlängerten Konsortialkredits und der Bedingungen der zugrunde liegenden Vereinbarungen, unter anderem hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden, wird der Vorstand der Novem Group S.A. in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20. August 2026 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 auszuschütten. Auf Grundlage der aktuellen Annahmen wird auch für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 keine Dividendenausschüttung erwartet. Benjamin Retzer, Chief Financial Officer, sagte: "In einem anspruchsvollen Umfeld, das von anhaltender makroökonomischer Volatilität und geopolitischen Herausforderungen geprägt war, haben wir unsere Finanzlage durch die Verlängerung des bestehenden Konsortialkredits gestärkt. Dies gibt uns die erforderliche Visibilität, um unsere Kapitalstruktur umsichtig sowie effizient zu steuern und bekräftigt zugleich die Resilienz unseres Geschäftsmodells." Die geprüften Zahlen und den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 finden Sie auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen . Der Geschäftsbericht enthält zudem den nichtfinanziellen Bericht, welcher die Fortschritte von Novem im Bereich der Nachhaltigkeit darstellt. _______________________ 1 Für die Definition/Berechnung der verwendeten alternativen Leistungskennzahlen verweist Novem auf das Glossar des entsprechenden Geschäftsberichts 2025/26, welcher auf der Investor Relations Webseite unter Berichte & Präsentationen zu finden ist. Über Novem Novem mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein Entwickler und Anbieter von exklusiven Zierteilen und dekorativen Funktionselementen für die Mobilität. Als global führendes Unternehmen für hochwertige Fahrzeuginnenraumausstattung überträgt Novem seine Expertise auch auf Komponenten im Exterieur und diversifiziert sein Portfolio weiter in angrenzende Mobilitätssegmente. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden globalen Kundenstamm einschließlich aller weltweit führenden Premium-Automobilhersteller unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Slowenien, Tschechien, Honduras, Mexiko, den USA und China kontinuierlich ausgebaut. Novem beschäftigt etwa 4.100 Mitarbeitende an 11 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von mehr als €510 Millionen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.novem.com . Kontakt Investor Relations Pressekontakt Sophie Badura Isabel Henninger Investor Relations Manager Telefon: +49 174 940 9955 Telefon: +49 9205 18 1676 E-Mail: isabel.henninger@kekstcnc.com E-Mail: investor.relations@novem.com



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