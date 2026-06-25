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Finalisten des Strüngmann Awards 2026 stehen fest: Preis würdigt unternehmerische Exzellenz und großes Innovationspotenzial in Life Sciences



25.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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Finalisten des Strüngmann Awards 2026 stehen fest: Preis würdigt unternehmerische Exzellenz und großes Innovationspotenzial in Life Sciences Der Strüngmann Award wird 2026 zum dritten Mal in Folge an herausragende Life-Sciences-Unternehmer aus der DACH-Region verliehen

Die Finalisten 2026 sind: Dr. Stefano Portolano (Azafaros), Prof. Dr. med. Wieland Sommer (Jacobian) und Dr. Jonathan Talbot (Mosanna Therapeutics, Melodia Therapeutics)

Der Gewinner des mit 100.000 Euro dotierten Awards wird im Rahmen der Preisverleihung am 15. September 2026 bekannt gegeben

München, Deutschland, 25. Juni 2026 Der Strüngmann Award 2026 geht heute mit der Bekanntgabe der diesjährigen Finalisten in die entscheidende Phase. Zu Ehren der visionären Investoren und Namensgeber Dres. Andreas und Thomas Strüngmann würdigt der Award bereits zum dritten Mal herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer, die revolutionäre Technologien im Life-Sciences-Bereich etablieren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissenschaftliche Innovation entwickeln und diese in erfolgreiche Produkte überführen, die das Leben von Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern können. Der Preis richtet den Fokus auf erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten der dynamischen Life-Science-Branche in der DACH-Region. Sie sollen als Vorbilder die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern inspirieren, um weiterhin tatkräftig innovative Ideen voranzutreiben. "Die diesjährigen Finalisten verdeutlichen eindrucksvoll die Bandbreite zukunftsweisender Entwicklungen unserer Industrie - von Technologien, die bereits heute die klinische Praxis transformieren, bis hin zu vielversprechenden neuen Therapieansätzen. Sie stehen für die wissenschaftliche Exzellenz, Kreativität und unternehmerische Pionierarbeit, die die Life-Sciences-Branche der DACH-Region prägen. Die Fortschritte ihrer Unternehmen verdeutlichen, welches Potenzial entsteht, wenn innovative Ansätze mit Mut und Umsetzungsstärke vorangetrieben werden", sagten Dres. Andreas und Thomas Strüngmann. Folgende Unternehmer wurden in diesem Jahr als Finalisten nominiert: Dr. Stefano Portolano - Azafaros Dr. Stefano Portolano ist Chief Executive Officer des Biotech-Unternehmens Azafaros und ein erfolgreicher Life-Sciences-Manager mit über 20 Jahren internationaler Erfahrung in der Wissenschaft und Arzneimittelindustrie. Er ist ausgewiesener Experte für Therapien gegen seltene und extrem seltene Erkrankungen (Orphan und Ultra Orphan Diseases) und verfügt über tiefes Wissen in deren Entwicklung und Vermarktung. Seine medizinische Spezialisierung liegt auf dem Gebiet Diabetologie und Stoffwechselerkrankungen. Azafaros, mit Sitz in Basel und Leiden, ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf seltene, vererbbare Stoffwechselstörungen fokussiert. Das Hauptprogramm von Azafaros ist Nizubaglustat, ein neuartiger Wirkstoff mit einem einzigartigen dualen Wirkmechanismus. Er wird als Therapie für erbliche lysosomale Speicherkrankheiten entwickelt, eine Gruppe bisher nicht behandelbarer seltener neurometabolischer Erkrankungen, die insbesondere Kinder betreffen und mit fortschreitender Neurodegeneration einhergehen. Seit seinem frühen Einstieg bei Azafaros hat Stefano mit seiner Erfahrung im Aufbau internationaler Life-Sciences-Organisationen im Bereich seltener Erkrankungen maßgeblich dazu beigetragen, dieses wissenschaftlich fundierte akademische Forschungsprogramm von der präklinischen Phase in die späte klinische Entwicklung zu überführen. Nach positiven Phase-II-Ergebnissen für Nizubaglustat startete er mit seinem Team 2025 ein Phase-III-Entwicklungsprogramm mit zwei pivotalen Studien. Mit der erfolgreichen €132-Mio.-Series-B-Finanzierungsrunde im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen eine der bedeutendsten privaten Biotech-Finanzierungen Europas und schuf die Grundlage für die weitere Entwicklung des Lead-Kandidaten und den Ausbau seiner Pipeline. Prof. Dr. med. Wieland Sommer - Jacobian Der Radiologe Prof. Dr. Wieland Sommer verbindet eine beeindruckende unternehmerische Erfolgsbilanz mit einem starken akademischen Hintergrund. Er ist Gründer und Chief Strategy Officer von Jacobian (ehemals Smart Reporting). Das HealthTech-Unternehmen mit Sitz in München hat die radiologische Befundung grundlegend transformiert: weg von fragmentierten Einzellösungen hin zu einer integrierten, automatisierten Plattform, die datengetriebene leitlinienbasierte Befundung, Spracherkennung, standardisierte klinische Berichte und etablierte radiologische Workflows verbindet. Jacobian adressiert damit zentrale Herausforderungen in der Radiologie: steigende Untersuchungsvolumina, wachsenden Kostendruck und die bislang oft unzureichende Integration von Künstlicher Intelligenz und digitalen Lösungen in klinische Arbeitsabläufe. Bereits heute verarbeitet Jacobian jährlich mehr als 80 Mio. radiologische Befunde und zählt damit zu den weltweit größten Anbietern in diesem Bereich. Jacobian ist Marktführer in Australien sowie Nummer zwei in den USA und Kanada. Einen wichtigen Schritt für die internationale Expansion markierte 2025 die von Wieland geleitete Übernahme der branchenführenden Plattform Fluency for Imaging von Solventum (ehemals 3M) durch Smart Reporting, mit der das Unternehmen seine Präsenz im nordamerikanischen Markt und seine technologische Basis erheblich ausbaute. Wielands unternehmerische Laufbahn ist geprägt durch den Aufbau und das Wachstum von Unternehmen, die zentrale Prozesse im Gesundheitswesen digitalisieren und skalierbar machen. Als Gründer von Smart Reporting und zuvor Planerio hat er gleich zwei führende HealthTech-Unternehmen entwickelt. Unter Wielands Führung erzielte Smart Reporting bedeutende Partnerschaften mit Unternehmen wie Siemens Healthineers und GE Healthcare. Planerio, eine auf Personalmanagement im Gesundheitswesen spezialisierte Gesellschaft, verkaufte er 2021 erfolgreich an Vitruvian Partners. Dr. Jonathan Talbot - Mosanna Therapeutics / Melodia Therapeutics Dr. Jonathan Talbot ist ein erfahrener Biotech-CEO mit fundierter Expertise in Unternehmensstrategie, klinischer Entwicklung und Business Development. Er hat mehrere Start-ups im Bereich der Life Sciences strategisch aufgebaut und von der Gründung bis in die klinische Entwicklung überführt. Bei Mosanna Therapeutics trieb Jonathan als Mitgründer und CEO die Entwicklung von MOS-118 voran, einer neuartigen intranasalen Therapie gegen obstruktive Schlafapnoe - eine oft unterschätzte Erkrankung, die unbehandelt das Risiko für schwerwiegende Folgeerkrankungen deutlich steigert. Das Gründerteam erkannte das Potenzial eines von Sanofi entwickelten Small-Molecule-Wirkstoffprogramms, verantwortete die Einlizensierung und baute ein spezialisiertes Unternehmen auf, um das Programm in die klinische Entwicklung zu bringen. Unter Jonathans Führung sicherte sich Mosanna in mehreren Finanzierungsrunden mehr als 80 Mio. US-Dollar und brachte MOS-118 bis in die klinischen Phase-I. Heute leitet Jonathan Melodia Therapeutics, ein in Basel ansässiges Biotechnologieunternehmen, das innovative orale Therapien für schwere neutrophil-getriebene entzündliche Erkrankungen entwickelt. Der Hauptkandidat MLD-151, in präklinischer Entwicklung, ist ein DPP1-Inhibitor der nächsten Generation mit potenziell verbessertem Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil gegenüber früheren Wirkstoffen.

Preisverleihung am 15. September 2026 Im nächsten Schritt des Auswahlprozesses präsentieren die Finalisten vor der Experten-Jury aus herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten und erfahrenen Biotechnologieinvestoren. In diesem Pitch entscheidet sich, wer die Experten am meisten überzeugt. Der Gewinner wird am 15. September 2026 im Rahmen der feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben und erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Um mehr über den Award zu erfahren, besuchen Sie die Website www.struengmannaward.de .

Über den Strüngmann Award Der Award wurde 2024 ins Leben gerufen, um herausragende Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Life-Sciences-Branche in der DACH-Region zu würdigen, die wissenschaftliche Ideen mit Innovationsgeist und unternehmerischer Exzellenz in erfolgreiche Produkte überführen. Das Ziel ist dabei ihre Leistung mit dem prestigeträchtigen und finanziell attraktiven Award anzuerkennen und ein Vorbild für nächste Generationen zu schaffen. Der Preis honoriert Dres. Andreas und Thomas Strüngmann, die zu den bedeutenden Unternehmern, Visionären und Investoren der Life-Sciences-Branche zählen. Mit der Gründung und Entwicklung von Hexal erzielten die Brüder außergewöhnliche Erfolge und führten diese anschließend als unternehmerisch geprägte Investoren fort. Über das Family Office ATHOS setzen sie sich seit über 20 Jahren dafür ein, medizinische Innovationen voranzubringen und transformative zukunftsgerichtete Unternehmen aufzubauen.

Kontakt:

MC Services

Anne Hennecke / Caroline Bergmann

Tel: +49 175 2624256

E-Mail: struengmannaward@mc-services.eu



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