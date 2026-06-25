Unterschleißheim (ots) -Nierenschwäche und Nierenversagen zählen zu den folgenschwersten chronischen Erkrankungen und entwickeln sich häufig schleichend über viele Jahre. Die Ursachen sind oftmals Diabetes oder Bluthochdruck.Wenn die Nieren ihre lebenswichtigen Funktionen nicht mehr ausreichend erfüllen können, wird eine Nierenersatztherapie notwendig. Die Dialyse ist dabei ein gängiges Verfahren, um Schadstoffe aus dem Blut zu entfernen und den Körper zu entlasten. In Deutschland sind rund 100.000 - vor allem ältere Menschen - auf eine solche Behandlung angewiesen. Neben der Hämodialyse im Dialysezentrum stehen auch die Möglichkeit einer Behandlung zuhause - die Heimdialyse und hier vor allem die Bauchfelldialyse (Peritonealdialyse, PD) - sowie die Option einer Nierentransplantation zur Verfügung. Von allen Organen, die versagen könnten, sind die Nieren mit am besten behandelbar. Dank medizinischen Fortschritts können Betroffene meistens noch viele Jahre weiterleben, im Falle einer Bauchfelldialyse haben sie sogar kaum Mobilitätseinschränkungen.Prof. Dr. Martin K. Kuhlmann ist ein führender deutscher Nephrologe und Chefarzt am Vivantes Klinikum im Friedrichshain (Berlin). Er setzt sich intensiv für die Früherkennung chronischer Nierenkrankheiten sowie die Etablierung von Heimdialyseverfahren, insbesondere der Bauchfelldialyse, ein.Herr Prof. Dr. Kuhlmann, wie lässt sich die Nierenfunktion messen?Die Funktion der Nieren wird anhand der glomerulären Filtrationsrate, GFR, beurteilt, die über die Kreatinin-Konzentration im Blut ermittelt wird. Strukturelle Schäden lassen sich im Urin erkennen: Findet sich dort Albumin, weist das auf eine Schädigung der Nierenfilter hin. Der wichtigste Marker im Urin ist der Albumin-Kreatinin-Quotient (UACR). Zusammen mit der GFR ermöglicht er eine zuverlässige Früherkennung - wird jedoch noch viel zu selten eingesetzt. Die Früherkennung von Nierenerkrankungen ist wichtig, um rechtzeitig behandeln und das Fortschreiten aufhalten oder verlangsamen zu können.Bei Nierenversagen denken viele Menschen an langwierige Blutwäsche in einem Dialysezentrum. Ist die Bauchfelldialyse, die zuhause durchgeführt wird, genauso sicher und gut anwendbar wie die Hämodialyse im Zentrum?Wenn eine Bauchfelldialyse möglich ist - was bei über 50 Prozent der Patienten der Fall ist - stellt sie eine gleichwertige Alternative dar. Sie bietet zudem den Vorteil, dass sie flexibel zuhause oder im Alltag durchgeführt werden kann, anstatt mehrmals pro Woche mehrere Stunden in ein Dialysezentrum zu gehen.Wie funktioniert die Bauchfelldialyse?Die Bauchfelldialyse nutzt das gut durchblutete Bauchfell als natürlichen Filter. Dazu wird eine sterile Dialyselösung in den Bauchraum eingebracht, wo Abfallstoffe und überschüssige Substanzen per Diffusion aus dem Blut in die Lösung übergehen. Danach wird die verbrauchte Flüssigkeit mit den Schadstoffen abgelassen und durch frische ersetzt. In der klassischen Form erfolgt dieser Wechsel viermal täglich und dauert rund 30 Minuten. Die Lösung wird über einen dauerhaft im Bauch platzierten Katheter ein- und abgeleitet, zwischen den Wechseln bleibt sie im Bauch. Alternativ können die Wechsel der Lösung nachts automatisch über ein Gerät (Cycler) erfolgen.Für wen ist diese Versorgung geeignet?Die Bauchfelldialyse ist ein für alle Altersgruppen geeignetes Heimdialyseverfahren: Jüngere Patienten bevorzugen die Bauchfelldialyse, weil sie dadurch unabhängiger leben können, und auch viele ältere Patienten nutzen sie.Welche Rolle könnte die Bauchfelldialyse künftig für ein nachhaltigeres, weniger kostenintensives Gesundheitssystem spielen?Patienten können die Behandlung selbstständig zuhause durchführen, was angesichts des Fachkräftemangels entlastet und mehr Selbstbestimmung im Alltag ermöglicht. Zudem verbessert sie oft Mobilität und Lebensqualität. Dialyse bleibt jedoch insgesamt teuer (ca. 50.000 EUR pro Jahr und Patient). Bei der Zentrumsdialyse entstehen zusätzlich Transportkosten durch regelmäßige Fahrten ins Zentrum.Wie verbreitet ist die Bauchfelldialyse bei uns?Der Anteil liegt in Deutschland mit etwa sieben bis acht Prozent vergleichsweise niedrig, andere Heimdialyseverfahren spielen praktisch keine Rolle. Anders ist dies beispielsweise in Mexiko und Hongkong mit einem Anteil von 60 bis 75 Prozent. Aber auch in Deutschland steigen die Zahlen langsam. Moderne PD-Systeme ermöglichen heute auch ein digitales Monitoring der Therapie aus der Ferne.Wie verändert denn diese technologische Entwicklung die nephrologische Versorgung?Moderne Geräte für die nächtliche Bauchfelldialyse übertragen Behandlungsdaten automatisch, sodass Ärzte frühzeitig Abweichungen erkennen und reagieren können. Das erhöht die Sicherheit und ermöglicht eine kontinuierliche Betreuung auch aus der Ferne. Zusätzlich finden regelmäßige persönliche Kontrolltermine statt.Dieser Beitrag entstand mit freundlicher Unterstützung der Vantive Health Germany GmbH, Unterschleißheim.Pressekontakt:N: N.N. (Vertretung: Bastian Arntjen)T: 0172 8440177E: bastian.arntjen@vantive.comOriginal-Content von: Vantive Health Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182892/6301691