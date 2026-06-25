Berlin (ots) -AMZFAST, die Gaming-Monitor-Marke der Express Luck Group, startet ihre Prime-Day-Angebote 2026 in Europa. Kunden in Großbritannien und Deutschland profitieren zeitlich begrenzt von Preisnachlässen auf ausgewählte Gaming-Monitore über Amazon.co.uk und Amazon.de.Die Aktion umfasst mehrere leistungsstarke Displaylösungen für Gaming, Content Creation und digitale Unterhaltung. Kunden in beiden Märkten erhalten attraktive Preisvorteile auf einige der beliebtesten Modelle der Marke.Zu den Highlights gehört der ausgezeichnete AMZG34C5Q Pro (https://link.amzfast.net/PD_AMZG34C5Q%20Pro-DE), ein 34-Zoll-Curved-Ultrawide-Gaming-Monitor mit UWQHD-Auflösung (3440 × 1440), 240 Hz Bildwiederholrate, HDMI 2.1 und einem besonders beeindruckenden Seherlebnis. Das Modell wurde von internationalen Designorganisationen ausgezeichnet und steht exemplarisch für den Anspruch von AMZFAST, hohe Gaming-Performance mit hochwertigem Produktdesign zu verbinden.Ebenfalls Teil der Aktion ist der Flaggschiff-Monitor AMZG27F6U Dual Mode Gaming Monitor. Dank seiner Dual-Mode-Technologie können Nutzer per Knopfdruck zwischen 4K-Auflösung bei 160 Hz und Full-HD-Auflösung bei 320 Hz wechseln. Dadurch eignet sich das Display sowohl für grafisch anspruchsvolle AAA-Titel als auch für wettbewerbsorientiertes Esports-Gaming mit maximaler Reaktionsgeschwindigkeit.Für Gamer, die eine höhere Auflösung mit besonders hoher Bildwiederholrate kombinieren möchten, bietet der AMZG27C1Q Proein 27-Zoll-QHD-Curved-Panel mit 280 Hz und HDMI-2.1-Unterstützung. Entwickelt für moderne Gaming-PCs und aktuelle Konsolen, überzeugt das Modell durch hohe Bildschärfe und eine außergewöhnlich flüssige Bewegungsdarstellung.Komplettiert wird das Aktionsangebot durch den beliebten AMZG27C1 Pro (https://link.amzfast.net/PD_AMZG27C1%20Pro-DE), einen 27-Zoll-Full-HD-Curved-Gaming-Monitor mit 240 Hz Bildwiederholrate, elegantem Metallstandfuß und hoher Reaktionsgeschwindigkeit. Das Modell zählt zu den meistverkauften Gaming-Monitoren von AMZFAST in Europa.Die Höhe der Preisnachlässe variiert je nach Markt und Modell. In Deutschland sind Rabatte von bis zu 25 Prozent, in Großbritannien von bis zu 15 Prozent verfügbar. Die Angebote gelten nur für begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht.Prime-Day-Angebote sind ab sofort auf Amazon.co.uk und Amazon.de verfügbar. Interessierte Kunden können auf ihrem jeweiligen Amazon-Marktplatz nach "AMZFAST" suchen, um die aktuellen Angebote einzusehen.Über AMZFASTAMZFAST ist eine auf Gaming- und Esports-Monitore spezialisierte Marke der Express Luck Group und bietet leistungsstarke Displaylösungen für Gamer, Content Creator und professionelle Anwender weltweit.Die Express Luck Group zählt zu den zehn größten TV-Exporteuren weltweit und verfügt über mehr als 29 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung intelligenter Displaylösungen. Das Unternehmen betreibt fünf Produktionsstandorte auf vier Kontinenten und beliefert Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit. Die monatliche Produktionskapazität liegt bei über 700.000 Einheiten.AMZFAST Gaming-Monitore bieten Bildwiederholraten von bis zu 400 Hz und verfügen über Fast-IPS-, OLED- und VA-Panel-Technologien sowie Adaptive-Sync-, KI-gestützte Gaming-Funktionen und moderne Eye-Care-Technologien.Im Jahr 2026 wurde der Ultrawide-Curved-Flaggschiffmonitor von AMZFAST mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt die Marke Anerkennung durch zahlreiche internationale Design- und Technologieauszeichnungen, darunter die CES Innovation Awards, die MUSE Design Awards, die London Design Awards, die French Design Awards, die American Good Design Awards sowie den IDPA Japan Design Award.Weitere Informationen finden Sie unter www.amzfast.net.Pressekontakt:AMZFASTLeo NGleong@expressluck.comOriginal-Content von: AMZFAST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182894/6301689