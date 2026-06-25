Ab Juli 2026 gibt Nina Schmal ihren Posten als Geschäftsführerin der OCC Assekuradeur GmbH ab und konzentriert sich auf ihre Aufgaben im Vorstand der Provinzial konzentrieren. Neuer Geschäftsführer für Product, Sales und Marketing wird der ehemalige FRIDAY-CEO Nasier Ahmad Nasir. Bei der OCC Assekuradeur GmbH kommt es zu einem bereits seit Längerem geplanten strategischen Wechsel in der Führungsebene: Zum 01.07.2026 legt Nina Schmal ihr Amt als Geschäftsführerin nieder und fokussiert sich künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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