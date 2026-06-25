NAGA hat in den vergangenen Quartalen vor allem an der Kostenseite gearbeitet und dabei bereits beachtliche Fortschritte erzielt. Das zeigte sich eindrucksvoll im ersten Quartal 2026: Trotz rückläufiger Erlöse verbesserte sich das operative Ergebnis massiv. Das EBITDA sprang um rund 130 Prozent auf 2,3 Mio. Euro, während die Umsätze - belastet vor allem durch negative Währungseffekte - auf 14,4 Mio. Euro nachgaben. Die operative Marge kletterte dadurch auf 15,8 Prozent und erreichte damit bereits früh im Jahr den Bereich, den das Management für das Gesamtjahr anvisiert.

Der nächste entscheidende Schritt besteht nun darin, auch auf der Umsatzseite wieder Dynamik zu entwickeln. Schließlich stellt das Unternehmen für 2026 ein Erlöswachstum von 9 bis 20 Prozent in Aussicht. Der Weg dorthin dürfte allerdings anspruchsvoll bleiben. Zumindest die bisherigen Indikatoren für das zweite Quartal liefern noch keine klare Beschleunigung, da das durchschnittliche Handelsvolumen in den ersten beiden Monaten unter dem Niveau des Auftaktquartals lag.

Ganz ohne positive Impulse ist der Ausblick jedoch nicht. Hoffnungsträger bleibt vor allem der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz. NAGA integriert KI zunehmend in zentrale Unternehmensbereiche, um Prozesse zu beschleunigen, die Effizienz zu steigern und neue Wachstumschancen zu erschließen. Gelingt die Umsetzung wie geplant, könnte daraus noch im laufenden Jahr zusätzlicher Rückenwind entstehen. Hinzu kommt ein weiterer strategischer Baustein: Mit der erteilten MiCA-Lizenz verfügt das Unternehmen nun über die regulatorische Grundlage, sein Kryptogeschäft innerhalb der EU offensiver auszubauen.

Für die Aktie könnte ein positiver Nachrichtenfluss damit wieder zum Kurstreiber werden. Nachdem der Titel im April im Zuge der KI-Fantasie kräftig nach oben geschossen war, folgte eine spürbare Korrektur. Sollte NAGA nun operative Fortschritte bei Wachstum und Expansion liefern, könnte dies den Grundstein für eine neue Aufwärtsbewegung legen.

(aktien-globlal.de, erstellt 25.06.26, 9:12 Uhr, veröffentlicht 25.06.26, 9:26 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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