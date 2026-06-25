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Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com zählt zu den führenden digitalen Gesundheitsplattformen in Deutschland.



25.06.2026 / 09:33 CET/CEST

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Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com zählt zu den führenden digitalen Gesundheitsplattformen in Deutschland.

Aktuelle unabhängige Rankings und Studien bestätigen hohe Reichweite, Qualität und Vertrauen bei Verbraucher:innen. Sevenum, die Niederlande, 25. Juni 2026. Redcare Pharmacy baut ihre führende Position im deutschen Markt für digitale Gesundheitsangebote weiter aus: Shop-Apotheke ist aktuell die meistbesuchte Gesundheits-Website in Deutschland und überzeugt zugleich bei Qualität, Nutzererlebnis und Markenvertrauen. Das belegen mehrere aktuelle Auszeichnungen und Marktstudien. Laut Similarweb ist shop-apotheke.com derzeit die reichweitenstärkste Gesundheits-Website in Deutschland(1). Damit wird deutlich, wie stark digitale Angebote für die Gesundheitsversorgung an Bedeutung gewinnen - und welche zentrale Rolle Shop Apotheke für Verbraucher:innen inzwischen einnimmt. "Wir sehen einen klaren Strukturwandel im Gesundheitsmarkt: Immer mehr Menschen organisieren ihre Gesundheit digital - schnell, einfach und verlässlich. Dass Shop Apotheke heute die meistgenutzte Gesundheitsplattform in Deutschland ist und zugleich bei Qualität und Vertrauen führend bewertet wird, zeigt, dass wir diese Entwicklung aktiv gestalten", sagt Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy. Neben der hohen Nutzung überzeugt auch die Qualität des Angebots: In der Studie "App des Jahres" von WirtschaftsWoche und Innofact wurde die Shop-Apotheke-App als beste App in der Kategorie Online-Apotheken ausgezeichnet (2) . Zusätzlich erhielt shop-apotheke.com bei den "Top Shops 2026" von Computer Bild und Statista die Bewertung "Excellent" für technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit(3). Auch zentrale Markenkennzahlen unterstreichen die starke Position im Markt: In der aktuellen OTC- und Apothekenmarktstudie 2026 von Sempora(4) zählt Redcare Pharmacy mit shop-apotheke.com erneut zu den bekanntesten Online-Apotheken in Deutschland (83 % Markenbekanntheit). Darüber hinaus belegt das Unternehmen sowohl bei der Kaufpräferenz als auch bei der wahrgenommenen Gesundheitskompetenz den ersten Platz im Wettbewerbsvergleich. ¹ Similarweb, "Top Websites Germany - Health", Deutschland-Ranking nach Website-Traffic, Abruf Juni 2026:

https://www.similarweb.com/top-websites/germany/health/ ² WirtschaftsWoche & Innofact, "App-Ranking 2026: Das sind die Lieblings-Apps der Deutschen", Kategorie Online-Apotheken, veröffentlicht 2026:

https://www.wiwo.de/unternehmen/it/app-ranking-2026-das-sind-die-lieblings-apps-der-deutschen/100205135.html ³ COMPUTER BILD & Statista, "Top Shops 2026", Auszeichnung für technische Qualität und Benutzerfreundlichkeit, veröffentlicht März 2026:

https://www.computerbild.de/artikel/cb-Kaufberatung-Technik-Top-Shop-2026-40789963.html

sowie Kategorie "Lebensmittel & Gesundheit" 4 SEMPORA Consulting, OTC- und Apothekenmarktstudie Deutschland 2026:

https://www.sempora.com/de/studien.html Investor-Relations-Kontakt: Irina Zhurba (Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com Pressekontakt: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com ___ Über Redcare Pharmacy. 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services - dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex MDAX.



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