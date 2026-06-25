Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Energiepreise haben weiter nachgegeben, obwohl die Straße von Hormus im Vergleich zur Vorkriegssituation noch immer nicht in vollem Umfang genutzt wird, sondern nur zu einem kleinen Teil, so die Analysten der Helaba.Dennoch trage der rückläufige Ölpreis zu einer weiteren Entspannung bei den Inflationssorgen und den Zinserwartungen bei. Davon profitiere der Rentenmarkt, aber auch von den erneut schwächeren Aktiennotierungen. Derweil tendiere der Euro weiter zur Schwäche, auch weil in den USA die Zinserhöhungserwartungen präsent seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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