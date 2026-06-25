Die brasilianische Regierung hat beschlossen, im zweiten Halbjahr 2026 die zollfreie Einfuhr von CKD- und SKD-Bausätzen von Elektrofahrzeugen zu ermöglichen, die dann von den Autoherstellern in Brasilien endmontiert werden. Davon dürften vor allem BYD und die GM-Marke Chevrolet profitieren. Es gibt jedoch eine Obergrenze. Dass Brasilien den vergünstigten Import von CKD- und SKD-Bausätzen beenden will, ist schon länger bekannt. Nach dem Übergangsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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