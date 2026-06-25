Während zyklische Industriezweige und stark bewertete Tech-Werte den Markt immer wieder in nervöse Schwankungen versetzen, liefert der europäische Versicherungssektor eine fundamentale Ruhe. Bisher haben wir in diesem Segment die ALLIANZ empfohlen, doch der Blick nach rechts und links lohnt sich jetzt mehr denn je. Drei starke Argumente sprechen aktuell für ein Übergewichten dieses Sektors. Erstens sorgt die Preissetzungsmacht dafür, dass Erst- und Rückversicherer die gestiegene Schadeninflation über deutlich angehobene Prämien erfolgreich an ihre Kunden weitergeben können, was sich positiv in den Bilanzen niederschlägt. Zweitens wirkt das Zins-Polster am Anleihemarkt, da die Konzerne ihre gigantischen Liquiditätsreserven sukzessive in renditestärkere Papiere umschichten und die laufenden Zinserträge die Ergebnisse massiv abstützen. Drittens zeigt sich der Sektor als wahrer Ausschüttungsweltmeister, da hohe Cashflows verlässlich über Dividenden und neue Aktienrückkaufprogramme an die Aktionäre zurückfließen. Unsere Tipps gibt es in der Terminbörse daily (KLICK HIER).
© 2026 Bernecker Börsenbriefe