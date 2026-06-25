

EQS-Media / 25.06.2026 / 09:59 CET/CEST



Frankfurt am Main, 25. Juni 2026 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft

VR Equitypartner intensiviert die Partnerschaft mit den Volks- und Raiffeisenbanken durch die Gründung eines neuen Teams. Ziel ist, den Zugang zu Mezzanine- und Eigenkapitallösungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe (GFG) zu erleichtern und bestehenden Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken einen breiteren Zugang zur Produktpalette der GFG zu ermöglichen.



Das neue Team Vertrieb Verbund arbeitet von Frankfurt und Hamburg aus und umfasst derzeit drei Mitglieder. Annjana Engler-Sass, zuständig für die Region Nord/Ost, Astrid Binder, Region Mitte, und Steffen Häberle, Region Süd, bilden die Schnittstelle zu den Volks- und Raiffeisenbanken in ganz Deutschland und stärken die Zusammenarbeit mit den GFG-Partnern vor Ort. Sie unterstützen unter anderem die Kundenbetreuer der Volks- und Raiffeisenbanken bei Erstgesprächen und Kundenveranstaltungen und fördern den Wissenstransfer innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe, beispielsweise durch die Organisation von Schulungen und Hospitationen. Die Kundenbetreuer der Banken erhalten somit direkten Zugang zum Know-how der VREP-Experten, mit dem sie ihren Unternehmenskunden Eigenkapitallösungen aus dem Hause VREP vorstellen und damit ein erweitertes Angebot an Finanzierungslösungen vorlegen können.



Gerade Firmenkunden, bei denen Gesellschafterthemen oder große Investitionsvorhaben anstehen, profitieren von diesem Wissensaustausch. Für sie wird es leichter, ein maßgeschneidertes Finanzierungsangebot aus einer Hand zu erhalten, das sowohl Eigen- als auch Fremdkapitalkomponenten einschließen kann. Der Zugang zu solchen flexiblen Lösungen wird vor dem Hintergrund anspruchsvoller Finanzierungsbedingungen immer wichtiger.



Auch für die Volks- und Raiffeisenbanken bietet der enge Austausch mit VREP zahlreiche Vorteile. Die Hinzunahme von VREP als zusätzlichen, kapitalstarken Finanzierungspartner stärkt und sichert die Kundenbeziehung und erschließt weiteres vertriebliches Potenzial für die Verbundpartner. So erhöht beispielsweise Mezzaninekapital die Sicherheit für die Bank, ohne dass sie ein Bewertungsrisiko eingehen muss. Die Einbindung von VREP schafft in vielen Fällen mehr Flexibilität bei der Gewährung von Krediten in komplexen Ausgangslagen und trägt zum Neukundenwachstum bei.



Christian Futterlieb, Geschäftsführer bei VR Equitypartner, kommentiert: "Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld agieren Banken zunehmend vorsichtig. Entsprechend wächst die Bedeutung von Mezzanine- und Eigenkapitallösungen, wenn es um die Umsetzung strategischer Investitionen oder die Verwirklichung ambitionierter Wachstumsstrategien geht. Zudem verschärft sich die Nachfolgeproblematik immer weiter. Für uns bieten diese Entwicklungen erhebliches Potenzial, das wir gemeinsam mit unseren Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe heben möchten."



Annjana Engler-Sass vom Team Vertrieb Verbund bei VR Equitypartner ergänzt: "Der Kundenkreis der Volks- und Raiffeisenbanken umfasst viele herausragende Unternehmer und Unternehmen. In Fällen, in denen herkömmliche Banklösungen an Grenzen stoßen, möchten wir stets erster Ansprechpartner sein. Gerade bei Gesellschafterthemen und Wachstumsinitiativen können wir unsere Flexibilität ausspielen und zusammen mit der betreuenden Bank ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept für die gesamte Kapitalstruktur erarbeiten."



VR Equitypartner im Überblick:

VR Equitypartner zählt zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittelständische Familienunternehmen begleitet die Gesellschaft zielorientiert und mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der strategischen Lösung komplexer Finanzierungsfragen. Beteiligungsanlässe sind Wachstumsfinanzierungen und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. VR Equitypartner bietet Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen sowie Mezzaninefinanzierungen an. Als Tochter der DZ BANK, dem Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken in Deutschland, stellt VR Equitypartner die Nachhaltigkeit der Unternehmensentwicklung konsequent vor kurzfristiges Exit-Denken. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 40 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 400 Mio. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.vrep.de











Kontakt:

IWK Communication Partner

Hanno Schüler / Christina Wiedemann

T: +49 89 2000 30 35

E: vrep@iwk-cp.com



Emittent/Herausgeber: VR Equitypartner GmbH

Schlagwort(e): Verbände



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