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NUS Enterprise geht Partnerschaften mit Playground Global und Matter Venture Partners ein, um Deep-Tech-Start-ups ins Silicon Valley zu bringen



25.06.2026 / 10:05 CET/CEST

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Die erste NUS-Enterprise-Außenstelle im Silicon Valley bietet Marktinformationen, die Start-ups dabei helfen, ihren Product-Market-Fit zu schärfen und ihr internationales Wachstum zu beschleunigen. SINGAPUR, 25. Juni 2026 /PRNewswire/ -- NUS Enterprise, das unternehmerische Zentrum der National University of Singapore (NUS), gab heute bekannt, dass die in den USA ansässigen Venture-Capital-Gesellschaften (VC) Playground Global und Matter Venture Partners dem mit 101 Millionen Euro (117 Millionen US-Dollar) dotierten NUS VC Programme beigetreten sind. Die Partnerschaften werden Deep-Tech-Start-ups der NUS erweiterte Unterstützung beim Aufbau und der globalen Skalierung ihrer Unternehmen bieten. Die Vereinigten Staaten beherbergen das größte und ausgereifteste Deep-Tech-Ökosystem der Welt, wobei das Silicon Valley nach wie vor als globales Zentrum für Innovation und Venture-Capital-Aktivitäten dient. Im Jahr 2024 zogen Start-ups aus der Bay Area 77 Milliarden Euro (90 Milliarden US-Dollar) an Finanzmitteln an, was 57 Prozent der US-Start-up-Investitionen entspricht[1]. Durch die Einbindung in dieses Ökosystem erhalten NUS-Start-ups Zugang zu führenden Deep-Tech-Investoren, Branchenfachleuten und bewährten Wegen, um komplexe Technologien auf globale Märkte zu bringen. Playground Global mit Sitz im Silicon Valley ist eine VC-Gesellschaft für Frühphaseninvestitionen, die technisch besonders ambitionierte Gründer unterstützt, die an den Grenzen von Ingenieur- und Naturwissenschaften arbeiten. Das Unternehmen ist dafür bekannt, bahnbrechende Technologien in weltweit wettbewerbsfähige Unternehmen zu überführen. Da rund jedes fünfte Portfoliounternehmen den Unicorn-Status erreicht und das verwaltete Vermögen 1,5 Milliarden Euro (1,7 Milliarden US-Dollar) beträgt, investiert Playground in Frühphasenunternehmen, die Computing der nächsten Generation, Automatisierung, Energie und synthetische Biologie entscheidend mitprägen. "Wir freuen uns, mit NUS Enterprise zusammenzuarbeiten, um die nächste Generation von Deep-Tech-Gründern aus Singapur zu unterstützen", sagte Bruce Leak, Partner bei Playground Global. "Der Aufbau weltweit wettbewerbsfähiger Technologieunternehmen erfordert Zugang zu langfristiger Unterstützung, fundierter technischer Fachkompetenz und internationalen Netzwerken. Wir freuen uns darauf, noch mehr Gründer weltweit auf diesem Weg zu begleiten." Matter Venture Partners ergänzt dies durch eine stark technisch ausgerichtete und global vernetzte Plattform, die das Silicon Valley und wichtige industrielle Ökosysteme in Asien sowie darüber hinaus umfasst, darunter Taiwan, Japan, Südkorea, Europa und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Unternehmen konzentriert sich auf Partnerschaften mit "HardTech"-Gründern, die fortschrittliche Innovationen in den Bereichen Halbleiter, Elektronik und physische KI entwickeln. Das Matter-Team bietet praxisnahe Unterstützung und Zugang zu einem strategischen Partnernetzwerk, um Gründern dabei zu helfen, Lieferketten zu steuern, die Fertigung zu skalieren sowie komplexe Technologien auf den Markt zu bringen, mit besonderer Stärke in Bereichen wie Robotik, fortschrittliche Materialien und Fertigung der nächsten Generation. "Die nächste Generation weltweit bedeutender HardTech-Unternehmen wird über Ökosysteme hinweg aufgebaut werden, nicht innerhalb einer einzelnen Region. Singapur ist ein entscheidender Knotenpunkt in diesem Netzwerk, an dem Talent, Kapital, Technologie und Ehrgeiz an einem Ort gebündelt sind. "Matter Venture Partners freut sich, im Rahmen dieser Partnerschaft mit NUS Enterprise HardTech-Gründer aus Singapur zu unterstützen, die vom ersten Tag an global denken. Dazu bringen wir sie mit den richtigen Partnern, Fertigungsnetzwerken und dem Marktzugang zusammen, die sie benötigen, um in großem Maßstab erfolgreich zu sein", sagte Dr. Wen Hsieh, Gründungspartner und geschäftsführender Partner von Matter Venture Partners. NUS Enterprise eröffnet erste Außenstelle im Silicon Valley NUS Enterprise kündigte außerdem die Eröffnung seiner ersten globalen Außenstelle in The Studio an, der 70 000 Quadratfuß großen Inkubationseinrichtung von Playground Global im Silicon Valley (das entspricht rund 6500 Quadratmetern). Ausgestattet mit spezialisierter Infrastruktur, darunter Nass- und Trockenlabore, moderne Prototyping-Werkstätten sowie Präzisionswerkzeuge, wird die Einrichtung Start-ups der NUS einen Ausgangspunkt in einem der weltweit führenden Innovationsökosysteme bieten und ihnen ermöglichen, die Produktentwicklung zu beschleunigen, Technologien zu validieren sowie effektiver in globale Märkte zu skalieren. Die Außenstelle ist Teil der umfassenderen Strategie von NUS Enterprise, das Innovationsökosystem Singapurs mit wichtigen globalen Märkten zu verbinden. Die im Ausland gewonnenen Markteinblicke sowie das operative Wissen werden die Bildungs-, Forschungs- und Kommerzialisierungswege im Inland stärken und so einen sich selbst verstärkenden Kreislauf schaffen, von dem Start-ups in Singapur und darüber hinaus profitieren. "Diese Partnerschaften mit Playground Global und Matter Venture Partners eröffnen NUS-Start-ups einen stärkeren Weg in die Vereinigten Staaten", sagte Dr Tan Sian Wee, Senior Vice President (Innovation und Unternehmertum) der NUS. "Forschungsbasierte Gründer brauchen Investoren, die verstehen, wie Deep-Tech-Unternehmen tatsächlich aufgebaut und skaliert werden. Mit diesen Partnern und unserer Außenstelle im Silicon Valley können unsere Unternehmen Chancen frühzeitig erkennen, sie anhand echter Kundennachfrage testen, den Product-Market-Fit schärfen und zu führenden Unternehmen ihrer Kategorie wachsen." Informationen zur National University of Singapore (NUS) Die National University of Singapore (NUS) ist Singapurs führende Universität und bietet einen globalen Ansatz in den Bereichen Bildung, Forschung und Unternehmertum mit Schwerpunkt auf asiatischen Perspektiven sowie Fachwissen. Wir verfügen über 15 Colleges, Fakultäten und Schulen an drei Standorten in Singapur. Mehr als 40 000 Studierende aus 100 Ländern bereichern unsere lebendige und vielfältige Campusgemeinschaft. Außerdem haben wir mehr als 20 unternehmerische Zentren der NUS Overseas Colleges in aller Welt eingerichtet. Unser multidisziplinärer und praxisnaher Ansatz in den Bereichen Bildung, Forschung und Unternehmertum ermöglicht uns eine enge Zusammenarbeit mit Industrie, Regierungen und Wissenschaft, um wichtige und komplexe Themen anzugehen, die für Asien und die Welt von Bedeutung sind. Forscher an unseren Fakultäten, Exzellenzforschungszentren, Unternehmenslaboren und mehr als 30 universitätsweiten Forschungsinstituten konzentrieren sich auf Themen wie Energie, ökologische und urbane Nachhaltigkeit, Behandlung und Prävention von Krankheiten, aktives Altern, fortschrittliche Materialien, Risikomanagement und Resilienz von Finanzsystemen, Asienstudien sowie Smart-Nation-Kompetenzen wie künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft, Operations Research und Cybersicherheit. Weitere Informationen zu NUS finden Sie auf nus.edu.sg . Informationen zu NUS Enterprise Bei NUS Enterprise, dem unternehmerischen Zentrum der National University of Singapore (NUS), fördern wir die Universität als globalen Magneten für Talente und als Motor für wirkungsvolle Innovationen. Wir bringen Ideen auf den Weg, fördern Innovationen und skalieren Unternehmen mit unserem unverwechselbaren 360°-Rahmen, der Bildung, Ökosystemunterstützung sowie erstklassigen Unternehmensaufbau und Investitionen integriert. So entsteht ein sich selbst verstärkender Kreislauf, der sowohl Bildungs- als auch unternehmerische Ergebnisse in verschiedenen Branchen und Gemeinschaften fördert. Seit 2001 hat NUS Enterprise zehn Unicorns, mehr als 3000 Start-ups und 5500 Studierende gefördert. Unser Ziel: bis 2035 das Leben von 1 Milliarde Menschen zu verbessern. Weitere Informationen zu NUS Enterprise finden Sie auf enterprise.nus.edu.sg . [1] https://startupgenome.com/ecosystems/silicon-valley Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993948/NUS_Enterprise.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2721604/NUS_Enterprise_logo_Logo.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nus-enterprise-geht-partnerschaften-mit-playground-global-und-matter-venture-partners-ein-um-deep-tech-start-ups-ins-silicon-valley-zu-bringen-302809055.html



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