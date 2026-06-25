Frankfurt am Main (ots) -Die Stiftung Deutsche Sporthilfe begrüßt die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), erstmals allen Olympia-Teilnehmenden einen Zuschuss in Höhe von 10.000 US-Dollar zu gewähren. Mit dem "Fit for the Future Olympian Grant" setzt das IOC ein wichtiges Signal zur stärkeren Anerkennung der Leistungen von Athletinnen und Athleten sowie zur Unterstützung ihrer dualen Karriere.Max Hartung, Sprecher des Sporthilfe-Vorstands, sagt:"Die Entscheidung des IOC ist ein bedeutender Schritt hin zu mehr Wertschätzung für Olympionikinnen und Olympioniken weltweit. Wer es zu den Spielen schafft, investiert Jahre an harter Arbeit, Disziplin und Verzicht - diese Leistung verdient auch eine direkte finanzielle Anerkennung. Besonders wichtig ist, dass der Zuschuss den Übergang in die berufliche Karriere unterstützen soll."Karin Orgeldinger, Vorständin Athletenförderung der Sporthilfe, betont:"Wir sehen den neuen Zuschuss als sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Förderstrukturen. Gerade für viele Athletinnen und Athleten kann diese Unterstützung eine spürbare Entlastung bedeuten - sei es zur Sicherung ihrer sportlichen Laufbahn oder mit Blick auf die berufliche Zukunft nach dem Sport. Entscheidend wird nun eine unbürokratische und transparente Umsetzung durch das IOC sein."Die Stiftung Deutsche Sporthilfe setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, Athletinnen und Athleten bestmöglich zu unterstützen und ihre duale Karriere zu stärken. Die IOC-Initiative unterstreicht die wachsende Bedeutung dieses Ansatzes im internationalen Sport.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung, DEUTZ und Tipico. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundeskanzleramt aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingHanauer Landstr. 16660314 Frankfurt am MainTel: 069-67803-511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6301802