Die Sterbetafeln bilden eine wichtige Kalkulationsgrundlage für die privaten Krankenversicherer. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat nun die aktuelle PKV-Sterbetafel 2027 vorgelegt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat die PKV-Sterbetafel 2027 veröffentlicht. Die Sterbetafel hat der Verband der privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) wie in den Vorjahren anhand von aktualisierten Berechnungen erstellt. Bei den Sterbewahrscheinlichkeiten gibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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