DUBLIN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jahrelang wurde die weltweite Karte der Geschäftsreisen weitgehend von Finanzzentren und Unternehmenszentralen geprägt. Heutzutage bevorzugen Geschäftsleute zunehmend Ziele, die wirtschaftliche Bedeutung mit einem attraktiven Lebensstil verbinden. Eine neue Studie von Holafly for Business zeigt, dass Spanien, Japan und die Vereinigten Staaten in diesem Sommer die meisten Geschäftsreisenden anziehen, was einen allgemeinen Wandel in der Art und den Gründen für Geschäftsreisen widerspiegelt.

Laut dem "Holafly-Bericht zu Sommerreisen und eSIM 2026" ist Spanien in diesem Sommer das beliebteste Reiseziel für Geschäftsreisende und festigt damit seine Position als eines der wenigen Länder, das sowohl Geschäfts- als auch Urlaubsreisen in großem Umfang anziehen kann. Japan belegt den zweiten Platz, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Frankreich, was die anhaltende Bedeutung von Märkten unterstreicht, die starke unternehmerische Ökosysteme mit globaler Erreichbarkeit verbinden.

Japans Platzierung im oberen Bereich der Rangliste spiegelt seine wachsende Bedeutung in der globalen Geschäftswelt wider, insbesondere da Unternehmen ihre Handelsbeziehungen im asiatisch-pazifischen Raum - einer der am schnellsten wachsenden Regionen für Geschäftsreisen - ausbauen.

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor einer der weltweit wichtigsten Standorte für die Mobilität von Führungskräften, was durch die hohe Konzentration von Technologie-, Finanz- und multinationalen Unternehmenszentralen gestützt wird. Frankreich, das Vereinigte Königreich, Kanada und Deutschland verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage nach Geschäftsreisen, während die Vereinigten Arabischen Emirate als eines der wenigen Reiseziele hervorstechen, deren Attraktivität offenbar in erster Linie auf geschäftlichen Aktivitäten beruht. Trotz ihrer geringen Präsenz in den allgemeinen Freizeit-Rankings haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Position als globaler Knotenpunkt für Finanzen, Technologie, Handel und internationale Events weiter gefestigt, insbesondere durch Städte wie Dubai und Abu Dhabi.

"Bei Geschäftsreisen geht es heutzutage um weit mehr als nur um die Teilnahme an Besprechungen", sagte Alex Bryzowski, Vice President von Holafly for Business. "Die Standorte, die in unserer Rangliste ganz oben stehen, vereinen wirtschaftliche Bedeutung mit der Infrastruktur, der Erreichbarkeit und der internationalen Anziehungskraft, die moderne Berufstätige zunehmend erwarten."

Die Landkarte der Geschäftsreisen wird nicht mehr ausschließlich dadurch bestimmt, wo Unternehmen tätig sind, sondern zunehmend dadurch, wo Berufstätige ihre Zeit verbringen möchten. Da die Arbeitswelt immer flexibler wird und Reisen zunehmend in den Alltag integriert sind, sind Lösungen wie "Holafly for Business" entscheidend, um überall, wo gearbeitet wird, vernetzt, produktiv und sicher zu bleiben.

Die 10 beliebtesten Geschäftsreiseziele für den Sommer 2026

Spanien Japan Vereinigte Staaten Frankreich Italien Vereinigtes Königreich Kanada Deutschland Vereinigte Arabische Emirate Griechenland

Medienkontakt: press@holafly.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e6d65bc-1f14-4208-ac31-4c2a3bb7112a