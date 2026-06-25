Das ist ein Start nach Maß: Der im neuen Aktienreport "3 heiße Übernahmechancen" vorgestellte Hebelschein hat in den ersten zwei Tagen bereits rund 25 Prozent zugelegt. Doch das ist erst ein starker Vorgeschmack auf das, was bei dieser Story noch möglich ist.Denn trotz des schnellen Auftakts ist die Chance noch längst nicht ausgereizt. Nach aktueller Rechnung sind mit dem ausgewählten Hebelprodukt weiterhin mehr als 100 Prozent Gewinnpotenzial drin.Der Grund: Die zugrunde liegende Aktie ist einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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