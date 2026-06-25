München (ots) -Zum Start der Sommerferien beginnt für Millionen Deutsche die Reisezeit. Und mit ihr wächst auch das Bedürfnis nach heimischen TV-Inhalten. Eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von waipu.tv (n = 2.027, QII 2026) zeigt: Deutsches Fernsehen und Streaming spielen im Urlaub eine noch größere Rolle als im Vorjahr.Fernsehen im Urlaub gewinnt an BedeutungÜber 60 % der Befragten schauen auch im Urlaub fern. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als immerhin auch schon 56 % in den Ferien heimische TV-Inhalte sehen wollten. Besonders auffällig: Die Bedeutung des Zugangs zu deutschem Fernsehen oder Streamingangeboten hat deutlich zugenommen. Während im Vorjahr 46 % diesen Zugang als wichtig oder sehr wichtig einstuften, sind es aktuell bereits mehr als 52 %. Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. Große Sportereignisse sorgen traditionell dafür, dass Urlauber auch unterwegs ihre Lieblingssender und Live-Übertragungen nutzen möchten.Männer deutlich TV-affiner als FrauenZwischen den Geschlechtern zeigen sich auffällige Unterschiede. Mehr als jeder zweite männliche Urlauber (56,4 %) hält den Zugang zu deutschem TV oder Streaming für wichtig oder sehr wichtig - bei Frauen liegt dieser Wert mit 47,6 % deutlich niedriger. Beim Empfangsweg spiegelt sich das ebenfalls wider: Männer greifen häufiger auf IPTV- und Streamingdienste zurück (17,9 %) als Frauen (10,1 %), während Frauen etwas stärker auf das TV-Angebot der Unterkunft setzen (44,9 % vs. 40,9 %). Auch bei der Satellitennutzung liegen Männer vorn (15,2 % vs. 10,1 %).Junge Urlauber treiben Streaming-NutzungDie 18- bis 39-Jährigen zeigen die stärkste Affinität zu modernen TV-Angeboten. Fast jeder Fünfte dieser Altersgruppe nutzt IPTV- oder Streamingdienste für deutsches Fernsehen im Urlaub, also deutlich mehr als im Gesamtdurchschnitt (19,7 % VS 14 %).Auch bei den Endgeräten setzt die junge Zielgruppe andere Schwerpunkte: Das Smartphone wird im Urlaub von mehr als der Hälfte genutzt (50,8 %) und liegt damit sogar vor vielen klassischen TV-Lösungen. Tablets und Laptops spielen ebenfalls eine größere Rolle als im Bevölkerungsdurchschnitt.Smart-TV bleibt die Nummer einsUnabhängig von Alter und Geschlecht bleibt der Smart-TV das meistgenutzte Gerät für deutsches Fernsehen im Urlaub. Gleichzeitig gewinnt die mobile Nutzung weiter an Bedeutung. Smartphones werden inzwischen von knapp 40 % aller TV-Nutzer im Urlaub eingesetzt und liegen damit deutlich über dem Vorjahreswert von 36,6 %.Ferienwohnung und Hotel bleiben TV-HochburgenWer im Urlaub deutsches Fernsehen nutzt, tut dies überwiegend im Hotel oder in einer Ferienwohnung. Zusammen entfallen auf diese beiden Unterkunftsarten fast 90 % aller TV-Nutzer. Campingplätze, Wohnmobile und Kreuzfahrten spielen dagegen weiterhin nur eine Nebenrolle.Mit dem Start der Sommerferien und der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft wächst die Bedeutung von Fernsehen und Streaming im Urlaub weiter. Besonders jüngere Urlauber treiben die Nutzung digitaler TV-Angebote voran, während Männer insgesamt eine höhere Affinität zu deutschem Fernsehen im Urlaub zeigen. Für viele Reisende gehört der Zugang zu heimischen TV-Inhalten inzwischen genauso zur Urlaubsausstattung wie WLAN oder Klimaanlage.Mehr Informationen, wie man waipu.tv auch im Ausland nutzen kann, finden Interessierte unter https://www.waipu.tv/fernsehen-im-ausland/ und die Ergebnisse aus der waipu.tv-Umfrage unter https://www.waipu.tv/app/uploads/2026/06/260625_Urlaub_TV_Umfrage.pdfPressekontakt:EXARING AGJasmin Mittenzweijasmin.mittenzwei@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/6301840