Nürnberg (ots) -Am 26. Juni 2026 findet der bundesweite Deutsche Digitaltag unter dem Motto "Digitale Sicherheit: Verstehen. Vermitteln. Vertrauen." statt. Der Aktionstag soll Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen im Umgang mit ihren persönlichen Daten sensibilisieren. Die BA nimmt den morgigen Tag zum Anlass, um auf die Bedeutung von starken Sicherheitsarchitekturen aufmerksam zu machen und über ihre bundesweit etablierten Schutzmaßnahmen im Online-Portal zu informieren.Fokus auf den Schutz sensibler SozialdatenUm den Schutz der Daten und der persönlichen Identität als oberste Priorität zu gewährleisten, setzt die BA in ihrem Online-Portal auf die verpflichtende Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Diese verpflichtende Nutzung gilt für alle Privatpersonen bzw. Unternehmen im angemeldeten Bereich des Online-Portals seit April letzten Jahres. "Die fortschreitende Digitalisierung unserer Services bietet enorme Chancen, aber sie gelingt nur, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und absolute Sicherheit erfährt", erklärt Stefan Latuski, CIO der BA. "Unser Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern spürbares Vertrauen in digitale Behördengänge zu vermitteln. Mit der verpflichtenden Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen wir sensible Sozialdaten effektiv und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden eine sichere Nutzung unserer digitalen Angebote."Die BA bietet verschiedene technologisch gleichrangige MFA-Optionen an, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.Die Säulen der digitalen Authentifizierung im DetailBA-Secure-AppSeit April dieses Jahres steht die neue Secure-App zur Verfügung und ergänzt die vorhandenen zweistufigen Authentifizierungsverfahren um eine komfortable appbasierte Anmeldevariante mit Push-Funktion. Bei einem Anmeldeversuch erhalten Nutzende eine Push-Nachricht auf ihr Mobilgerät und bestätigen den Vorgang über die auf dem Gerät eingerichtete biometrische Erkennung oder die Geräteerkennung.Passkey und TOTP (Time-based One-Time Password)Bereits seit Anfang 2025 haben Nutzerinnen und Nutzer des Online-Portals die Möglichkeit, sich einen Passkey einzurichten, um sich an ihrem Konto anzumelden. Sie sind komfortabel in der Handhabung und stellen eine sichere Alternative zu Passwörtern dar. Passkeys sind sogenannte digitale Schlüssel, die im Gegensatz zu Passwörtern nicht vergessen werden können, automatisiert erstellt werden und weniger anfällig gegenüber Phishingangriffen oder Datendiebstahl sind. In Kombination mit der Nutzung eines Smartphones lassen sich über einen Fingerabdruck oder einen Gesichtsscan Passkeys mit wenigen Klicks in den Kontoeinstellungen des Profils einrichten.Neben dem Passkey-Verfahren bietet die BA seit März 2025 die Option, den Zugang zum Konto mit einem weiteren zweiten Faktor, dem sogenannten TOTP, abzusichern. Ergänzend zum Passwort wird ein aktueller Code abgefragt, der über eine Authenticator-App erzeugt wird. Dadurch bietet er auch einen wesentlich höheren Schutz als ein herkömmliches Passwort. Bei der Wahl der Authenticator-App sollen Nutzerinnen und Nutzer nur auf vertrauenswürdige Apps zurückgreifen.BundID: verpflichtende Nutzung für Änderung von persönlichen Daten und KontoverbindungsdatenSeit Juli 2024 gibt es zudem die Möglichkeit, sich mit der BundID am Online-Portal anzumelden und zu authentifizieren. Die BundID ermöglicht einen besonders sichereren Zugang zu den digitalen Verwaltungsservices der BA und der Familienkasse. Privatpersonen, die im Online-Account seit April 2025 ihre Adresse bzw. Kontoverbindungsdaten ändern wollen, können dies nur noch, wenn sie sich über die BundID anmelden. In der Familienkasse, über die z.B. das Kindergeld ausgezahlt wird, ist die Nutzung der BundID mit ELSTER-Zertifikat in Kombination mit dem BA-Konto bereits verpflichtend eingeführt.Mein UnternehmenskontoMit "Mein Unternehmenskonto" (MeinUK) steht sein Juni 2025 im BA-Portal eine Anmeldemethode speziell für Unternehmen zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt über ein ELSTER-Unternehmenszertifikat - ohne zusätzliche MFA-Einrichtung (BA-Secure-App, TOTP oder Passkey), da das Zertifikat die Anforderungen an eine starke Zwei-Faktor-Authentifizierung erfüllt.Die etablierten Verfahren zeigen anschaulich, wie das diesjährige Anliegen des Deutschen Digitaltages fest in den digitalen Serviceangeboten der BA verankert ist.Ausführliche Informationen und Erklärvideos hierzu finden Sie unter:Passkey: https://www.arbeitsagentur.de/passkeyTOTP-Verfahren: https://www.arbeitsagentur.de/totpSecure-App: https://arbeitsagentur.de/link/ba-secure-appBundID: https://www.arbeitsagentur.de/bundidMein Unternehmenskonto: https://www.arbeitsagentur.de/mein-unternehmenskontoSichere und komfortable Anmeldung im Online-Portal (https://www.arbeitsagentur.de/anmeldung-varianten?redirectlang=de)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2217Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/6301837