Freiburg/Caracas (ots) -Caritas international stellt 100.000 Euro für die Betroffenen des Erdbebens bereit und ruft zu Spenden auf. Die Caritas Venezuela bereitet an 700 Standorten mit ihrem Netzwerk von 30.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern dringend benötigte Soforthilfen vor.Nach dem schweren Erdbeben in Venezuela mit zahlreichen Todesopfern und Hunderten Verletzten bereitet die Caritas Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Menschen vor. Über ihr landesweites Netzwerk von mehr als 700 an Pfarreien angeschlossenen Caritasverbänden steht die Caritas Venezuela in engem Kontakt mit den Gemeinden vor Ort und erfasst derzeit das Ausmaß der Schäden und Bedarfe. Für Soforthilfen hat das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes in einem ersten Schritt 100.000 Euro zur Verfügung gestellt."Unsere Partnerinnen und Partner der Caritas Venezuela mit ihrem Netzwerk von 30.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern sind tief in den Gemeinden verwurzelt und verfügen über ein einzigartiges Netzwerk im ganzen Land. Dadurch können sie in der jetzigen Katastrophensituation schnell Informationen aus den betroffenen Regionen zusammentragen und Hilfen vorbereiten", sagt Jonas Brenner, der von Lateinamerika aus für Caritas international die Hilfen koordiniert und in ständigem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der Caritas Venezuela steht.Nach Angaben der venezolanischen Behörden kamen bei dem Erdbeben zahlreiche Menschen ums Leben, hunderte weitere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, viele Familien haben ihr Zuhause verloren. Die Zahl der Betroffenen dürfte in den kommenden Tagen weiter steigen.Das Erdbeben trifft ein Land, das sich seit Jahren in einer schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise befindet. Rund 7,9 Millionen Menschen in Venezuela sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele Familien leiden unter Armut, Ernährungsunsicherheit und einem eingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung."Für viele Menschen kommt diese Katastrophe zu einer ohnehin äußerst schwierigen Lebenssituation hinzu. Besonders Familien mit Kindern, ältere Menschen und Kranke verfügen oft kaum über Reserven, um die Folgen einer solchen Naturkatastrophe zu bewältigen. Umso wichtiger ist es, jetzt schnell Unterstützung zu organisieren", so Brenner weiter.Caritas Venezuela hat in den vergangenen Jahren ein landesweites Netzwerk von mehr als 700 lokalen Caritasverbänden aufgebaut und genießt in vielen Gemeinden großes Vertrauen. Die Organisation verfügt über umfassende Erfahrung in der Nothilfe, unter anderem bei der Verteilung von Lebensmitteln und Hygieneartikeln, Bargeldhilfen sowie psychosozialer Unterstützung.Gemeinsam mit den lokalen Caritas-Strukturen prüft Caritas international derzeit die dringendsten Bedarfe. Auf Grundlage der laufenden Lageanalysen werden mögliche Hilfsmaßnahmen vorbereitet, um betroffene Familien schnell und gezielt unterstützen zu können.Jonas Brenner, Fachkraft von Caritas international in Lateinamerika steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen MitgliedsverbändePressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Oliver Müller (verantwortlich -292), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/6301852