Das von Amazon-Gründer Jeff Bezos unterstützte E-Auto-Startup Slate bringt sein Debütmodell heraus: Das E-Pickup startet bei 24.950 US-Dollar, der E-SUV-Ableger bei 29.950 US-Dollar. Dieser Preis soll durch einen expliziten Low-Budget-Ansatz möglich werden, so verzichtet Slate etwa auf Touchscreens. Bei Slate handelt es sich um ein 2022 gegründetes Startup, das zunächst drei Jahre lang unbeobachtet im "Stealth Mode" arbeitete, ehe es im April 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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