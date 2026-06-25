Nächster Tiefschlag für Alibaba: Die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten bricht im Hongkonger Handel am Donnerstag erneut um rund fünf Prozent ein und fällt damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2025. Auslöser des jüngsten Ausverkaufs sind Spionage-Vorwürfe von Claude-Entwickler Anthropic.• Washington könnte scharfe Sanktionen gegen chinesische KI-Unternehmen vornehmen.• Neue Spionage-Vorwürfe aus den USA setzen die Alibaba-Aktie erneut unter Druck.• Alibaba notiert auf dem tiefsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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