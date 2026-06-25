Köln (ots) -13,4 Millionen Erwerbstätige erreichen laut dem Statistischen Bundesamt bis 2039 das gesetzliche Rentenalter. Canada Life bringt für alle, die ihren Renteneintritt in Aussicht haben oder kurz davorstehen, drei neue Ruhestand-Portfolios auf den Markt. Keyridge Ruhestand Defensiv, Keyridge Ruhestand Ausgewogen und Keyridge Ruhestand Chance stehen in der fondsgebundenen Rentenversicherung Flexibler Kapitalplan exklusiv über den hauseigenen Investment-Partner Keyridge Asset Management zur Verfügung.Statt Kapitalverzehr: Kapitalaufbau auch nach Beginn des RuhestandsDie Investment-Strategie der Portfolios wurde auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen in der gesamten Ruhestandsphase zugeschnitten - passend zum Spielraum, den sie im Flexiblen Kapitalplan zur Verfügung haben: Neben einer lebenslangen Rente steht ihnen auch eine vorgezogene Teilverrentung offen. Besonders viel Freiheit räumt ihnen die Möglichkeit eines individuellen Entnahmeplans ein: Hier können Kunden nach Bedarf regelmäßig oder einmalig Kapital entnehmen. Zudem finden sie günstige Bedingungen zum Vererben und Schenken vor.Diesem Spektrum tragen die Ruhestand-Portfolios mit einer ausgewogenen Investment-Strategie Rechnung: Die Multi-Asset-Fonds liefern gute Rendite-Chancen und sind auf stabile Erträge optimiert. Diese Kombination kommt allen entgegen, die im Vorruhestand, aber auch nach Renteneintritt vom Kapitalmarkt profitieren und gleichzeitig Inflationsschutz und ein Konzept gegen zu starke Wertschwankungen wünschen. Die Ruhestand-Portfolios investieren je nach Anlagementalität ca. 35%, 55% oder 77% in Aktien. Eine defensive Einkommensstrategie, Aktien mit geringer Volatilität und auch inflationsindexierte Anleihen unterstützen die Anlageziele, damit das Anlagevermögen des Kunden insbesondere für Entnahmen und Vererbung geschützt wird und weiter wachsen kann."Viele Menschen nutzen Investment schon beim Kapitalaufbau. Doch wie investiert man, wenn der Ruhestand vor der Tür steht und man flexibel bleiben will? Mit unseren neuen Ruhestand-Portfolios kann man genau in dieser Phase volle Freiheit genießen und dabei sein Kapital gegen Wertschwankungen absichern" erklärt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcDaniela SchneiderReferentin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221/3675 6466E-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/6301873