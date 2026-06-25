Die OHB-Aktie bricht am Donnerstagmorgen um -12% ein und fällt damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Was zieht den Kurs des deutschen Satellitenbauers so stark in die Tiefe und sollten Anleger hier nun zuschlagen? Frisches Geld Der heutige Kursrutsch der OHB-Aktie hat einen ganz konkreten, rein rechnerischen und kapitalmarkttechnischen Grund: Heute startet an der Frankfurter Wertpapierbörse offiziell der Bezugsrechtshandel für die geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de