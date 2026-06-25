Straelen (ots) -Sommer, Sonne, Eisgenuss: Mit den Eis-Highlights 2026 bringt bofrost* frische Ideen, neue Geschmackskombinationen und beliebte Klassiker in die heimische Eistruhe. Im Jahr seines 60-jährigen Jubiläums setzt das Unternehmen dabei auf fruchtige Leichtigkeit, pure Cremigkeit und Eiskreationen, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch überzeugen.Eisriegel Kokos-Mango-Maracuja: Exotik trifft SommertrendEin echtes Highlight für warme Tage ist der neue Eisriegel Kokos-Mango-Maracuja. Die Kombination aus besonderer Fruchtigkeit und feiner Süße bringt sommerlichen Genuss in den Alltag. Er vereint cremiges Kokoseis mit einer fruchtigen Mango-Maracuja-Soße, karamellisierten Kokosnussstückchen und einer feinen weißen Glasur. Die ausgewogene Verbindung aus exotischer Frische und angenehmer Süße sorgt für ein abwechslungsreiches Geschmackserlebnis und macht den Riegel zu einem idealen Begleiter für sommerliche Genussmomente.Eisriegel Kokos-Mango-Maracuja, 6 Stück (300 ml) für 5,99 Eurodolcedo Apero Sprizz: Aperitif neu gedachtMit dem dolcedo Apero Sprizz Sorbet erweitert bofrost* das Sortiment um eine innovative Idee für erwachsene Genießer. Das spritzige Orangensorbet mit einer erfrischenden Bitternote greift das charakteristische Aperitivo Geschmacksprofil auf und sorgt für eine besondere Form sommerlicher Erfrischung. Das alkoholhaltige Sorbet überzeugt mit seiner leicht herben Frische und richtet sich an alle, die etwas Besonderes für gesellige Momente an einem warmen Sommerabend suchen. Mit einem Schuss Sekt in einem schönen Glas ist das Sorbet ein Highlight für den nächsten Willkommens-Aperitif unter Freunden. Als feierlicher Dessertmoment lässt sich das Sorbet auch kreativ inszenieren, etwa zu halbierten, gebackenen Pfirsichen mit Amarettini und Krokant. Dieses Rezept und viele weitere Inspirationen finden sich in der bofrost*Rezeptwelt. (https://www.bofrost.de/rezeptwelt/rezepte/suesses-und-desserts_37983/apero-sprizz-eis-mit-gebackenen-nektarinen_280001.html?recipeCode=6eaa3c75-9ed9-4c5c-9371-f7da9e827d37)dolcedo Apero Sprizz, 750 ml für 7,99 EuroKlassiker mit Reduktion auf das Wesentliche: "Von Meisterhand am Stiel"Ein Klassiker in neuer Form: Die beliebten bofrost*Eisspezialitäten "Von Meisterhand" gibt es jetzt auch am Stiel. Die Gelatiers haben bei der Kreation des Stieleis in den Sorten Amarena, Stracciatella und Heidelbeer-Sahne bewusst auf einen Überzug verzichtet. So steht der pure, cremige, mit Schlagsahne verfeinerte Eisgenuss im Mittelpunkt, über den sich besonders Liebhaber traditioneller Eiscreme freuen können.Von Meisterhand am Stiel, 6 Stück (600 ml) für 6,99 EuroHerz-Eis am Stiel: Genuss mit emotionalem MehrwertEin besonderer Blickfang im Sortiment ist das Herz-Eis am Stiel. Das herzförmige Eis vereint zart schmelzende Erdbeer-Fruchteiscreme mit verstrudelter Erdbeersauce und einer roten Glasur mit Erdbeergeschmack. Die harmonische Kombination aus cremiger Textur und fruchtiger Frische, die ebenso vertraut wie zeitlos wirkt, sorgt für ein rundes Geschmackserlebnis und lässt so manches Herz höherschlagen.Herz-Eis am Stiel, 6 Stück (540 ml) für 9,99 EuroOb fruchtig, cremig oder überraschend anders - die Eis-Highlights im Jubiläumsjahr zeigen, wie vielfältig moderner Eisgenuss sein kann. Einige Produkte sind saisonal verfügbar. Alle Infos und weitere Details zum vielfältigen bofrost*Sortiment gibt es auf bofrost.de.bofrost* steht seit 60 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in Straelen am Niederrhein ist heute mit 258 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. 3,7 Millionen Kundinnen und Kunden, davon über 2 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlossene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacksgarantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie.Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über 17 Millionen Euro allein in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V."Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter www.bofrost.de.Pressekontakt:bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KGAnja PelzerTel.: 02834 707-701E-Mail: anja.pelzer@bofrost.deimpact Agentur für KommunikationEsther RitthoffTel.: 040 4313023-3E-Mail: e.ritthoff@impact.agOriginal-Content von: bofrost*, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21386/6301904