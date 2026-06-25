DAX stabilisiert sich - Tech-Rally treibt internationale Märkte an

Der DAX startet mit moderaten Aufschlägen in den Handel, auch der EuroStoxx 50 zeigt sich fester. Vorbörslich präsentieren sich die US-Indizes uneinheitlich mit leichten Gewinnen im Dow Jones und deutlich stärkeren Aufschlägen im Tech-Sektor. In Asien hat der Nikkei 225 den Handel mit einem kräftigen Plus beendet.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Handelstag richtet sich der Blick vor allem auf die USA. Mit dem PCE-Preisindex steht das bevorzugte Inflationsmaß der Federal Reserve zur Veröffentlichung an und könnte entscheidend für die Zinserwartungen sein. Ergänzt wird das Bild durch die finalen BIP-Daten für das erste Quartal sowie aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt und Konsumverhalten. Diese gebündelte Datenlage gilt als potenzieller Volatilitätstreiber für die globalen Märkte.

In Deutschland liefert der Immobilienmarkt neue Signale: Die Preisdynamik hat spürbar nachgelassen. Nach mehreren Quartalen steigender Bewertungen deutet sich eine Abkühlung an, insbesondere in den großen Metropolen, wo die Entwicklung nahezu stagniert.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Infineon zählt zu den auffälligsten Gewinnern und verzeichnet eine deutliche Aufwärtsbewegung. Treiber ist die starke Vorlage aus den USA: Der Speicherchiphersteller Micron sorgte mit überraschend robusten Zahlen und einem optimistischen Ausblick für neue Dynamik im globalen KI-Segment; das wirkt als Katalysator für die gesamte Halbleiterbranche.

Volkswagen rückt ebenfalls in den Fokus und zeigt sich fester. Hintergrund ist der Teilverkauf der Nutzfahrzeugtochter Everllence an den Finanzinvestor Bain Capital. Der Mittelzufluss stärkt die Bilanz, auch wenn die erzielte Bewertung unter den ursprünglichen Erwartungen liegt.

Adidas bewegt sich kaum, steht aber im Blickpunkt des Marktes. Der Konzern berichtet von außergewöhnlich starken Verkaufszahlen bei den Trikots der deutschen Nationalmannschaft, was die Nachfrage im margenstarken Lifestyle-Segment unterstreicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Rheinmetall AG Bull UN8E3F 0,94 850,560581 EUR 9,78 Open End DAX Bull UN9K3U 3,34 24583,515791 Punkte 82,43 Open End X-DAX Bull UN636A 26,18 22278,530316 Punkte 9,6 Open End DAX Bull UN6WJN 12,64 23655,441671 Punkte 20,22 Open End DAX Bear UG2UMU 9,44 25816,210593 Punkte 26,12 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag MTU Aeor Engines AG Call UG1P2D 0,63 500,00 EUR 8,6 16.12.2026 AbbVie Inc. Call UN4DX7 0,35 290,00 USD 10,67 16.12.2026 Infineon technologies AG Call UN57TA 18,89 80,00 EUR 2,88 16.12.2026 Alphabet Inc. Class AC Call UN3N32 3,76 350,00 USD 4,52 17.03.2027 IBM Corp. Call UN6NPQ 3,04 280,00 USD 3,94 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2026; 11;00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Infineon Technologies AG Long HC284Z 8,95 59,681961 EUR 4 Open End Arm Holding plc ADR Long UN8ZFE 1,28 299,302444 USD 6 Open End Micron Technology Inc. Long UN8ZHB 1,19 898,927142 USD 7 Open End TeamViewer SE Long UN0YJB 4,59 2,445669 EUR 2 Open End DAX Long UN7CLR 2,92 23754,069403 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.06.2026; 11:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.