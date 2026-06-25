© Foto: Philippe Turpin - PhotononstopOracle erweitert sein Defense Ecosystem um zehn weitere Technologieunternehmen. Der Konzern will Innovationen schneller in militärische Einsätze bringen.Oracle baut sein Defense Ecosystem weiter aus. Auf dem Oracle Defence Tech Summit 2026 stellte der Konzern die dritte Generation seines Programms vor. Neu aufgenommen wurden zehn Technologieunternehmen, die Lösungen für Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, autonome Systeme, sichere Kommunikation und operative Aufklärung entwickeln. Mit dem Netzwerk verbindet Oracle seine Cloud- und KI-Infrastruktur mit jungen Technologieanbietern. Ziel ist es, Innovationen schneller aus der Entwicklungsphase in den operativen Einsatz bei Streitkräften …
Enthaltene Werte: US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen
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