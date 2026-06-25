Die europäische Krypto-Regulierung MiCA tritt zum 1. Juli in Kraft. Vielen Kryptobörsen und Handelsplattformen droht dann mangels nötiger Lizenz das Aus in der EU. Selbst der Branchenprimus Binance ist betroffen. Für Krypto-Investoren hierzulande bedeutet das dringenden Handlungsbedarf. DER AKTIONÄR erklärt, was jetzt zu tun ist.• Stichtag am 1. Juli: Ohne offizielle Lizenz dürfen Kryptobörsen dann keine EU-Kunden mehr bedienen. • Massenhafter Verzug: Zahlreiche Plattformen stehen noch ohne Lizenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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