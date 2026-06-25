Köln/Berlin (ots) -RePower Solution, Spezialist für die Entwicklung und Realisierung von Photovoltaik-Projekten, und Mogli, Anbieter von KI-Lösungen für Erneuerbare-Energien-Projekte, bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Ziel der Partnerschaft ist es, das Projektmanagement bei RePower Solution stärker KI-gestützt, standardisiert und datenbasiert aufzustellen und damit die Entwicklung von PV-Projekten effizienter zu gestalten.Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Integration von Moglis KI-Plattform in die bestehende Systemlandschaft von RePower Solution. Dadurch sollen projektrelevante Informationen besser nutzbar gemacht, wiederkehrende Arbeitsschritte automatisiert und operative Prozesse in der Projektentwicklung deutlich beschleunigt werden.Die Komplexität von PV-ProjektenDie Realisierung von Photovoltaikprojekten zählt zu den komplexesten Aufgaben der Energiewende. Neben der technischen und wirtschaftlichen Bewertung einzelner Standorte müssen zahlreiche Beteiligte koordiniert werden - darunter Netzbetreiber, Immobilieneigentümer, Investoren, Planer, Behörden und ausführende Unternehmen. Gleichzeitig liegen projektrelevante Informationen häufig verteilt in unterschiedlichen Systemen, Dokumenten und E-Mail-Verläufen vor. Das führt zu hohem Abstimmungsaufwand und bindet wertvolle Kapazitäten in der Projektsteuerung.Genau hier setzt die Partnerschaft von RePower Solution und Mogli an: RePower Solution bringt seine Erfahrung in der Entwicklung, Planung und Umsetzung mittelgroßer PV-Dachprojekte ein. Mogli stellt die KI-basierte Infrastruktur bereit, um projektrelevante Informationen aus bestehenden Systemen strukturiert nutzbar zu machen und repetitive Arbeitsschritte zu automatisieren. Dadurch entsteht ein skalierbarer Projektansatz, der insbesondere bei größeren Portfolios und Multi-Site-Projekten einen klaren Effizienzgewinn ermöglicht.Automatisierungen für branchenspezifische ProzesseEin konkretes Beispiel ist die KI-gestützte Erstellung funktionaler Leistungsbeschreibungen. Diese Dokumente werden im PV-Projektgeschäft regelmäßig benötigt und erfordern bislang einen hohen manuellen Aufwand. Durch die Integration von Mogli können funktionale Leistungsbeschreibungen automatisiert auf Basis vorhandener Projektdaten erstellt werden. Das reduziert den operativen Aufwand, erhöht die Standardisierung und schafft mehr Zeit für die eigentliche technische und wirtschaftliche Projektarbeit."Gerade bei größeren PV-Portfolios entscheidet nicht nur die technische Qualität, sondern auch die Fähigkeit, Projekte schnell, strukturiert und wiederholbar in die Umsetzung zu bringen. Mit Mogli haben wir einen Partner gefunden, der unsere Arbeitsweise versteht und KI nicht als Add-on, sondern als integralen Bestandteil effizienter Projektentwicklung begreift", sagt Florian Meyer-Delpho, Geschäftsführer von RePower Solution.Nächste Stufe: Proaktive Risikoerkennung und EngpassanalyseDie Zusammenarbeit ist auf Wachstum ausgelegt. In der nächsten Entwicklungsstufe soll die KI-Lösung von Mogli nicht nur einzelne Dokumente und Arbeitsschritte automatisieren, sondern aktiv zur Steuerung der Projektrealisierung beitragen. Auf Basis integrierter Projektdaten sollen Engpässe, fehlende Informationen und potenzielle Blocker frühzeitig erkannt werden, bevor sie die Umsetzung verzögern. Damit entsteht die Grundlage für ein vorausschauendes, datenbasiertes Projektmanagement in der PV-Projektentwicklung."Unsere Vision ist es, dass sich Projektteams auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: die Realisierung von Projekten. Unsere KI unterstützt im Hintergrund, indem sie Informationen strukturiert, Prozesse automatisiert und datenbasierte Entscheidungsgrundlagen bereitstellt", sagt Darius Chaman Ara, Mitgründer und Geschäftsführer von Mogli.Pressekontakt:Darius Chaman Arahello@getmogli.comOriginal-Content von: Mogli Innovation UG (hafungsbeschränkt) i.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182898/6301924