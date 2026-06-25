Neumünster/Röthenbach an der Pegnitz (ots) -Mit dem Spatenstich am 24. Juni haben die igefa SE & Co. KG und ihr Mehrheitsgesellschafter Kai Kruse als Bauherr den Startschuss für die neue, moderne Niederlassung in Röthenbach an der Pegnitz gegeben. Die Investition schafft einen leistungsfähigen Standort, der die langfristige Entwicklung der igefa in der Metropolregion Nürnberg nachhaltig stärkt.Die bisher von Arndt in Nürnberg betriebene igefa Niederlassung wird voraussichtlich im Juli 2027 nach Röthenbach verlagert. Mit dem Neubau schafft die igefa die Grundlage für weiteres Wachstum und eine zukunftsfähige Logistikstruktur. Künftig werden von hier aus auch die Lagerfunktionen für die Regionen Würzburg und Landshut gesteuert, die weiterhin über ihre regionalen Niederlassungen angebunden bleiben."Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und tiefgreifender Veränderungen ist diese Investition ein klares Signal", erklärt Kai Kruse, Mehrheitsgesellschafter des Familienunternehmens und Inhaber der Kruse Immobilien GmbH. "Wir glauben an diesen Standort und an das nachhaltige Wachstum der igefa. Deshalb investieren wir bewusst und langfristig in ihre Zukunftsfähigkeit. Röthenbach ist dabei kein Zufall, sondern eine strategische Entscheidung. Hier entsteht nicht nur ein Gebäude, sondern eine moderne Infrastruktur für Leistung, Qualität und Weiterentwicklung - ein Standort mit Perspektive für Mitarbeitende, Kunden und die gesamte Region.""Die neue Niederlassung wird über eine Lagerfläche von rund 18.000 Quadratmetern verfügen und modernste Anforderungen an Logistik, Warenfluss und Arbeitsbedingungen erfüllen ", erläutert Matthias Rucker, Vorstandsvorsitzender der igefa SE & Co. KG. "Geplant sind ca. 5.000 LKW-Lieferungen pro Jahr."Auch die Stadt Röthenbach sieht in dem Projekt einen wichtigen Impuls für die regionale Wirtschaftsentwicklung. "Mit der neuen igefa-Niederlassung wird ein starkes wirtschaftliches Signal für unsere Stadt und die gesamte Metropolregion Nürnberg gesetzt. Davon profitiert nicht nur Röthenbach, sondern der gesamte Wirtschaftsraum", betont Klaus Hacker, Bürgermeister von Röthenbach an der Pegnitz.Ein wesentlicher Standortvorteil liegt in der hervorragenden Verkehrsanbindung. Die Autobahnen A3 und A9 sind innerhalb weniger Minuten erreichbar. Gleichzeitig gewährleistet die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eine schnelle Verbindung in die Nürnberger Innenstadt: Vom Bahnhof Röthenbach an der Pegnitz erreicht die S-Bahn den Nürnberger Hauptbahnhof in rund 14 Minuten.Auch ökologische Aspekte spielten bei der Planung und Realisierung des Neubaus eine wichtige Rolle. So ist das Gebäude mit einer leistungsstarken Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 300 kWp ausgestattet. Die Anlage erzeugt einen erheblichen Teil des benötigten Stroms direkt vor Ort und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen und energieeffizienten Gebäudenutzung.Pressekontakt:Nadine Tulimatnadine.tulimat@igefa.deOriginal-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/6301918