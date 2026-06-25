Der Krypto-Winter kennt für die Bitcoin-Miner kein Erbarmen. Die täglichen Erlöse der Netzwerk-Betreiber sind auf einen Sieben-Tage-Durchschnitt von rund 30 Millionen Dollar geschrumpft. Zum Vergleich: Im vergangenen Sommer lagen diese Werte noch bei über 50 Millionen Dollar. Während die Einnahmen sinken, fallen die Transaktionsgebühren als rettender Anker fast vollständig weg - sie machen aktuell weniger als 250.000 Dollar des Gesamtumsatzes aus.•Die Produktionskosten von ca. 78.000 Dollar übersteigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär