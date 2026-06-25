Mercedes-Benz Trucks setzt in seinem eigenen Produktionsnetzwerk zurzeit rund 80 Mercedes-Benz eActros ein. Die E-Lkw bilden nicht nur eine Verstärkung für die Werksverkehre, sie liefern dem Hersteller auch wertvolle Betriebsdaten. Und in die gewährt uns die Marke mit dem Stern jetzt Einblicke. Mercedes-Benz Trucks ist laut aktuellem ICCT-Ranking der in der Europäischen Union zurzeit erfolgreichste E-Truck-Verkäufer. Im ersten Quartal 2026 setzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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