Tuttlingen (ots) -Mit der offiziellen Markteinführung von OR1 X Pro im Rahmen der Kampagne "Smarte Chirurgie beginnt hier" setzt KARL STORZ einen neuen Maßstab für integrierte und digital vernetzte High-End-Operationssäle. Das System ist ab sofort in Europa verfügbar und wurde bereits erfolgreich in der Universitäts-Frauenklinik Tübingen - als erste Installation weltweit - in Betrieb genommen. Die Erfahrungen aus dem klinischen Alltag zeigen eindrucksvoll: Die neue OP-Generation ist sofort einsatzbereit und hebt Effizienz, Vernetzung und die Zukunftsmöglichkeiten im OP auf ein neues Niveau. Die KI-gestützte Lösung verfolgt zudem das klare Ziel, OP-Teams zu entlasten sowie Patientinnen und Patienten eine noch sicherere sowie qualitativ hochwertigere Versorgung zu ermöglichen. Weitere Installationen werden aktuell in Berlin und Norwegen vorgenommen.Vernetzte OP-Infrastruktur für mehr Effizienz und Präzision"Mit unserer neuen OR1 Integrationsplattform gehen wir über die klassische Integration hinaus. Indem wir die Visualisierung, Gerätekonnektivität, Kollaborationsmöglichkeiten und operativen Daten in einem vernetzten System zusammenbringen, schaffen wir eine leistungsstarke Plattform zur Workflow-Automatisierung für OP-Teams - unterstützt durch moderne KI. Wir bewegen uns damit in Richtung einer Zero-Touch-Zukunft", erklärt Christy Gaudet, Head of Global Solutions bei KARL STORZ.Die neue OR1 Operationslösung vereint darüber hinaus eine leistungsstarke 4K-Visualisierungs- und IT-Infrastruktur mit einem ergonomisch optimierten Raumkonzept. An der Decke angebrachte Monitore ermöglichen eine kristallklare Darstellung aller Bildquellen, während nahtlos integrierte Wandarbeitsplätze - wie auch die anderen Bildschirme - den direkten Zugriff auf klinische Informationssysteme und OP-Anwendungen bieten. Die zentrale Steuerung, ein modernisiertes User Interface und vollständig integrierte Technikkomponenten reduzieren manuelle Arbeitsschritte, schaffen klare Strukturen und erleichtern zugleich Reinigungs- und Wartungsprozesse. Die neue Technologie ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass sie sich flexibel an das Team und den jeweiligen Eingriff anpasst und das selbst im sterilen Umfeld."Für uns stellt der neue OP-Saal einen echten Meilenstein dar. Die hochgradig integrierte und digital vernetzte Infrastruktur erleichtert unsere Arbeitsabläufe spürbar und unterstützt uns dabei, unsere Patientinnen effizient zu versorgen. Bereits nach den ersten Eingriffen in der neuen Umgebung zeigten sich deutlich die Vorteile des Systems", erläutert Professorin Sara Y. Brucker, Ärztliche Direktorin der Frauenklinik. Besonders überzeugend sei, dass sich das OP-Team trotz des hohen Technisierungsgrads sehr schnell mit dem System vertraut machen konnte - ein Ergebnis der konsequent anwenderzentrierten Entwicklung.Dokumentation und digitale Workflows neu gedachtEin moderner OP ist heute auch ein zentraler Datenlieferant. OR1 X Pro ermöglicht die durchgängige, automatische Aufzeichnung und Archivierung von Bild-, Video- und Prozessdaten in hoher Qualität, die auf Wunsch gespeichert werden können. Diese Daten bilden die Grundlage für präzise Dokumentation, Qualitätssicherung sowie Lehre und sind zugleich darauf ausgelegt, zukünftige KI-gestützte Anwendungen zu integrieren. Ziel ist es, nichtmedizinische Routinetätigkeiten weiter zu automatisieren und das OP-Personal nachhaltig zu entlasten - ein entscheidender Faktor angesichts zunehmenden Fachkräftemangels. Mit dem Hochleistungschip von NVIDIA, der als Grafikprozessor (GPU) eine bis zu 18.000-fach höhere Rechenleistung als das Vorgängermodell bietet, ist die OR1 Integrationsplattform nicht nur für heutige Anforderungen ausgelegt, sondern auch bereit für zukünftige Entwicklungen. Die neue Systemgeneration ist daher nicht nur technologisch ein Fortschritt, sondern bereichert den klinischen Alltag ganz konkret.Enge Zusammenarbeit als ErfolgsfaktorDie OP-Installation in Tübingen unterstreicht den Anspruch des Medizintechnikunternehmens, technologische Innovation und klinische Praxistauglichkeit konsequent zusammenzudenken. Gaudet erklärt, dass OR1 X Pro in enger Zusammenarbeit mit Partnern weltweit konzipiert wurde: "Das Ergebnis ist eine OP-Integrationslösung, deren digitale Workflows unmittelbar einen Mehrwert im Alltag bieten und sich flexibel an unterschiedliche klinische Anforderungen anpassen." Auch Brucker von der Frauenklinik in Tübingen bestätigt: "Wir haben die neue Operationssaallösung aus Anwendersicht zusammen mit KARL STORZ mitentwickelt - und genau das erweist sich jetzt als großer Vorteil."Bereit für die chirurgische Arbeitswelt von morgenMit der Markteinführung von OR1 X Pro in Europa unterstreicht KARL STORZ seine Rolle als Innovationspartner für die chirurgische Arbeitswelt der nächsten Generation. Das System ist modular, skalierbar und bereits heute auf zukünftige digitale und KI-basierte Anwendungen ausgelegt. Neben der Installation in Tübingen entstehen aktuell weitere hochmoderne OP-Säle - unter anderem in Berlin und an weiteren Standorten in Norwegen. OR1 X Pro steht damit exemplarisch für eine neue Generation integrierter Operationssäle: vernetzter, intuitiver und effizienter - mit dem klaren Ziel, OP-Teams zu entlasten sowie Patientinnen und Patienten eine noch sicherere sowie hochwertigere Versorgung zu ermöglichen.Pressekontakt:Anne Lenze, Communication & PR ManagerMobil: +49 151-14199292E-Mail: presse@karlstorz.comOriginal-Content von: KARL STORZ SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175967/6301995