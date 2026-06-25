80% über Börsenkurs - Was weiß Ocean Partners?

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Nach der heutigen Pressemitteilung könnte Grande Portage gerade den bedeutendsten Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte erreicht haben.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,



manchmal schenkt einem der Aktienmarkt eine zweite Chance.

Nicht weil ein Unternehmen gescheitert ist.

Sondern weil der Markt aufgehört hat hinzuschauen, während das Unternehmen im Hintergrund konsequent weiterliefert.

Genau das könnte derzeit bei Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) passieren.

Viele unserer Leser erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir erstmals im November 2025 über GPG (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) berichtet haben.

Damals notierte die Aktie bei rund 0,20 CAD.

Kurz darauf folgte ein Ereignis, das die Aufmerksamkeit des gesamten Marktes auf sich zog.

Eric Sprott stieg ein und sicherte sich rund 19,9% des Unternehmens.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

Die Aktie stieg bis auf rund 0,58 CAD.

Heute?

Notiert GPG (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) wieder bei etwa 0,25 CAD.



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Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Story habe an Dynamik verloren.

Doch genau das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Denn während der Aktienkurs korrigierte, entwickelte sich das Projekt kontinuierlich weiter.

Und nach der heutigen Pressemitteilung könnte Grande Portage gerade den bedeutendsten Meilenstein seiner Unternehmensgeschichte erreicht haben.

DAS IST KEINE GEWÖHNLICHE FINANZIERUNG

Machen wir eines ganz klar.

Hier geht es nicht um eine weitere Kapitalerhöhung, um den laufenden Geschäftsbetrieb zu finanzieren.

Hier geht es um eine strategische Partnerschaft.

Ocean Partners UK Limited hat mit Grande Portage eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet, die gleich drei wesentliche Bestandteile umfasst:

Einen kommerziellen Abnahmevertrag (Offtake Agreement) für bis zu 100% der Goldproduktion während der ersten sieben Jahre der kommerziellen Produktion.

für bis zu der kommerziellen Produktion. Eine Eigenkapitalinvestition über 6 Millionen CAD zu einem Preis von 0,45 CAD je Aktie.

Eine Bau- und Kostenüberschreitungsfinanzierung von bis zu 25 Millionen US-Dollar, vorbehaltlich der endgültigen Vertragsunterzeichnung sowie definierter Entwicklungsmeilensteine.

Lesen Sie diesen zweiten Punkt noch einmal.

Die Aktie handelt derzeit bei rund 0,25 CAD.

Ocean Partners investiert zu 0,45 CAD.

Das entspricht einem Aufschlag von rund 80% auf den aktuellen Börsenkurs.

Institutionelle Investoren zahlen normalerweise keine 80% Aufpreis, wenn sie glauben, dass der Markt eine Aktie korrekt bewertet.

Sie zahlen solche Preise, wenn sie glauben, dass der Markt den wahren Wert eines Projekts noch nicht erkannt hat.

Genau deshalb verdient diese Meldung besondere Aufmerksamkeit.

WER IST OCEAN PARTNERS?

Hier wird die Geschichte noch spannender.

Ocean Partners ist kein gewöhnlicher Rohstofffonds.

Das Unternehmen gehört zu den etablierten internationalen Metallhandels- und Rohstofffinanzierungsgesellschaften.

Das Geschäftsmodell basiert darauf, Metallproduktion weltweit zu vermarkten, Projekte zu finanzieren und Minen langfristig zu begleiten.

Mit anderen Worten:

Der wirtschaftliche Erfolg von Ocean Partners hängt davon ab, Projekte zu identifizieren, die tatsächlich den Schritt zur Produktion schaffen.

Das Unternehmen kauft hier nicht einfach Aktien.

Es sichert sich langfristig die Produktion.

Es stellt Finanzierung für den Minenbau bereit.

Und nach Abschluss der Finanzierung wird Ocean Partners voraussichtlich zum zweitgrößten Aktionär nach Eric Sprott.

Lassen Sie sich das einmal auf der Zunge zergehen.

Einer der erfolgreichsten Rohstoffinvestoren der Welt hält bereits rund 19,9%.

Jetzt steigt zusätzlich ein global tätiger Metallhändler ein, zahlt 80% über Börsenkurs, sichert sich die Produktion und stellt gleichzeitig Finanzierung für den Bau der Mine bereit.

Das ist keine typische Explorationsgeschichte mehr.

DIE STORY VERÄNDERT SICH

Lange Zeit wurde Grande Portage hauptsächlich als Explorationsunternehmen wahrgenommen.

Doch diese Wahrnehmung könnte sich gerade verändern.

Das New-Amalga-Projekt verfügt bereits über:

1,44 Millionen Unzen Gold (Indicated) mit 9,47 g/t Gold

515.700 Unzen Gold (Inferred) mit 8,85 g/t Gold

Diese Goldgehalte gehören zu den beeindruckendsten unerschlossenen Goldprojekten Nordamerikas.

Doch die heutige Meldung zeigt etwas noch Wichtigeres.

Der Markt sollte möglicherweise aufhören, Grande Portage nur als Explorer zu betrachten.

Denn immer mehr deutet darauf hin, dass hier Schritt für Schritt eine zukünftige Mine entsteht.

WÄHREND DER MARKT AUF DEN AKTIENKURS SCHAUTE…

...arbeitete das Management weiter.

Seit dem Hoch der Aktie hat Grande Portage nicht aufgehört zu liefern.

Das Unternehmen veröffentlichte die Preliminary Economic Assessment.

Es brachte die Umwelt- und Genehmigungsarbeiten entscheidend voran.

Es veröffentlichte eine unabhängige sozioökonomische Studie.

Es arbeitete kontinuierlich an technischen Entwicklungsprogrammen.

Und jetzt kommt eine strategische Partnerschaft hinzu, die sowohl Finanzierung als auch die zukünftige Vermarktung der Produktion umfasst.

Während viele Anleger lediglich den Kurs beobachteten, scheint das Management den nächsten Schritt Richtung Minenentwicklung vorbereitet zu haben.

GOLD ERLEDIGT DEN REST

Werfen wir nun einen Blick auf das große Bild.

Gold handelt aktuell bei rund 4.000 US-Dollar pro Unze.

Das geschieht nicht zufällig.

Weltweit steigen die Staatsschulden weiter.

Regierungen finanzieren enorme Defizite.

Papierwährungen verlieren langfristig Kaufkraft.

Investoren suchen nach Vermögenswerten, die nicht beliebig vermehrt werden können.

Gold erfüllt diese Rolle seit Jahrtausenden.

Doch die Geschichte zeigt noch etwas.

In starken Gold-Bullenmärkten fließt Kapital zunächst in Gold selbst.

Später suchen Investoren nach Unternehmen mit einem überproportionalen Hebel auf steigende Goldpreise.

Und genau dort rücken Entwickler häufig in den Mittelpunkt.

DIE PEA BASIERTE AUF NUR 3.200 USD GOLD

Ein weiterer Punkt, den viele Anleger übersehen könnten:

Die Preliminary Economic Assessment von Grande Portage basierte auf einem Goldpreis von lediglich 3.200 US-Dollar pro Unze.

Heute notiert Gold bereits bei rund 4.000 US-Dollar.

Zusätzlich modellierte das Unternehmen ein Szenario mit 5.000 US-Dollar Gold, das einen Nachsteuer-NPV von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar ergab.

Das bedeutet nicht automatisch, dass diese Bewertung heute erreicht wird.

Es zeigt jedoch, wie stark sich das Marktumfeld seit Erstellung der PEA verbessert hat.

KÖNNTE DAS DER WENDEPUNKT SEIN?

Rückblickend lassen sich die wichtigsten Meilensteine klar erkennen.

Zunächst kam die Entdeckung.

Dann die Ressource.

Dann stieg Eric Sprott mit 19,9% ein.

Dann folgte die PEA.

Und jetzt?

Ein weltweit tätiger Metallhändler investiert zu einem Preis, der 80% über dem aktuellen Börsenkurs liegt, sichert sich die zukünftige Produktion und stellt gleichzeitig eine Baufinanzierung in Aussicht.

Das fühlt sich anders an.

Denn erfahrene Marktteilnehmer finanzieren nicht einfach Bohrprogramme.

Sie investieren in Projekte, von denen sie überzeugt sind, dass sie den Weg bis zur Produktion schaffen können.

FAZIT

Leser,

wir begleiten Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) bereits seit Kursen um 0,20 CAD.

Wir haben gesehen, wie Eric Sprott einstieg.

Wir haben gesehen, wie die Aktie bis auf 0,58 CAD stieg.

Heute notiert sie wieder bei rund 0,25 CAD.

Doch das Projekt wirkt heute stärker denn je.

Gold handelt bei rund 4.000 US-Dollar pro Unze.

Die Welt sucht nach realen Vermögenswerten.

Und nun signalisiert einer der etablierten internationalen Metallhändler, dass er nicht nur Aktionär werden möchte.

Er möchte die zukünftige Produktion abnehmen.

Er möchte den Minenbau mitfinanzieren.

Und er ist bereit, dafür 80% mehr zu bezahlen als der Markt aktuell verlangt.

Ob der heutige Aktienkurs diese Entwicklung bereits widerspiegelt, muss jeder Anleger selbst entscheiden.

Doch eines scheint immer deutlicher zu werden:

Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) ist längst nicht mehr nur eine Explorationsgeschichte.

Das Unternehmen entwickelt sich zunehmend zu einem ernstzunehmenden Kandidaten für Alaskas nächste hochgradige Untertage-Goldmine.



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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

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