Bonn (ots) -In der vergangenen Nacht erschütterte eine Serie von schweren Erdbeben mit einer Stärke von bis zu 7,5 den Nordwesten von Venezuela. Ersten Einschätzungen zufolge ist das Schadensausmaß enorm, es werden Tausende Tote befürchtet. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" prüfen bereits die Lage vor Ort und bereiten erste Hilfsmaßnahmen vor. Auch dank der engen Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, ermitteln die Hilfsorganisationen aktuell die dringendsten Bedarfe der Menschen in den betroffenen Regionen. "Nun kommt es darauf an, dass verschüttete Menschen schnell geborgen und Verletzte akut versorgt werden können", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Lage noch unübersichtlich - Bündnisorganisationen vor OrtDie Bündnisorganisation World Vision ist im Erdbebengebiet im Einsatz, weitere Organisationen prüfen derzeit einen Hilfseinsatz. Im ersten Schritt sondieren sie die aktuelle Lage, um die Hilfsmaßnahmen entsprechend der wichtigsten Bedarfe vor Ort kontinuierlich anzupassen.World Vision fokussiert sich derzeit auf die Versorgung mit Trinkwasser, den Aufbau von Notunterkünften und psychosozialer Hilfe für Kinder. Da mit einer hohen Zahl an Verletzten zu rechnen ist, droht eine mögliche Überlastung des schon zuvor angeschlagenen Gesundheitssystems im Land. Maria Pernalete, Mitarbeiterin von World Vision in Venezuela erlebte das Erdbeben in ihrem Haus in Caracas, das ebenfalls schwer beschädigt wurde: "Wir können jetzt nicht mehr ins Haus zurück. Es gab viele Nachbeben. Das wird eine sehr lange Nacht werden, denn wir sind von dem, was passiert ist, sehr erschüttert."Malteser International stellt 250.000 Euro aus dem Nothilfe-Fonds bereit, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) wird sich im ersten Schritt um die Wiederaufbereitung von sauberem Wasser durch drei Skyhydranten kümmern.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen, die einen ersten Überblick zur humanitären Lage im Erdbebengebiet geben können.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/nothilfe-venezuela/)."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, ruft unter dem Stichwort "Erdbeben Venezuela" zu Spenden auf.Spenden-Stichwort: Erdbeben VenezuelaIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6301999