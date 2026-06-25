Bismark (ots) -Online ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, klingt für viele Menschen attraktiv - besonders dann, wenn das Gehalt zwar regelmäßig kommt, aber kaum echte Freiheit schafft. Gleichzeitig treffen Einsteiger im Internet auf schnelle Versprechen, glänzende Erfolgsgeschichten und Modelle, bei denen oft schwer erkennbar ist, was wirklich funktioniert und was nur gut verkauft wird. Unternehmer und Online-Business-Experte Marko Slusarek erklärt, worauf es beim Geldverdienen im Internet ankommt.Das Einkommen ist da, aber der Spielraum fehlt. Sobald Miete, Einkauf, Strom und Versicherungen bezahlt sind, bleibt bei vielen kaum genug übrig, um Sicherheit aufzubauen. Manche machen Überstunden, andere suchen sich zusätzlich noch einen Nebenjob. Doch das Grundproblem bleibt: Sie tauschen weiter Zeit gegen Geld. Genau deshalb schauen immer mehr Menschen auf das Thema Online-Business. Sie wollen nicht über Nacht reich werden, sondern endlich eine Möglichkeit finden, sich neben dem Job etwas Eigenes aufzubauen. Gleichzeitig ist das Internet voll von Erfolgsversprechen, Show und Angeboten, die schnellen Erfolg ohne echten Einsatz verkaufen. Gerade Einsteiger wissen deshalb oft nicht, wem sie glauben können und welcher Weg sinnvoll ist. "Das Problem ist nicht, dass die Menschen zu wenig arbeiten. Viele arbeiten längst genug. Das Problem ist, dass sie ihr Einkommen fast ausschließlich an ihre eigene Arbeitszeit koppeln", betont Marko Slusarek."Genau deshalb kann ein digitales Einkommen interessant werden: Nicht, weil es ohne Arbeit entsteht, sondern weil einmal aufgebaute Inhalte, Produkte oder Prozesse später mehrfach genutzt werden können", sagt Marko Slusarek. Der Unternehmer und Experte für digitale Einkommensmodelle kennt diesen Gedanken nicht nur aus der Theorie. Früher arbeitete er selbst als Pförtner in Zwölf-Stunden-Schichten und erlebte, wie eng ein Alltag werden kann, wenn Arbeit, Erschöpfung und finanzielle Sorgen dauerhaft zusammenkommen. Neben seinem Vollzeitjob begann er, sich mit digitalen Geschäftsmodellen zu beschäftigen und sich Schritt für Schritt eine Alternative aufzubauen. Ende 2013 konnte er seine Tätigkeit als Pförtner aufgeben, 2016 erzielte er mit einem seiner digitalen Programme erstmals Umsätze im Millionenbereich. Heute gibt er sein Wissen über Bücher, digitale Trainingsprogramme und Coachings weiter und zeigt Menschen, wie sie neben ihrem Beruf ein digitales Einkommen aufbauen können, ohne ihr bisheriges Leben sofort komplett aufgeben zu müssen.Ohne echten Nutzen kein Online-Einkommen: Warum leere Versprechen nicht funktionierenWer im Internet Geld verdienen will, muss zuerst eine einfache Frage beantworten: Welches Problem wird gelöst? Genau daran scheitern viele Ansätze. Sie sehen von außen nach Online-Business aus, beruhen aber vor allem auf großen Versprechen, Luxusbildern oder künstlichem Druck. "Wenn ein Angebot nur davon lebt, dass Menschen schnell reich werden wollen, ist das kein stabiles Geschäftsmodell. Am Ende muss immer ein echter Nutzen für andere Menschen entstehen", erklärt Marko Slusarek.Das gilt unabhängig davon, ob jemand ein eigenes Produkt verkauft, fremde Produkte empfiehlt oder Wissen in einem Coaching weitergibt. Wer wahllos irgendetwas bewirbt, nur weil eine hohe Provision lockt, baut kein tragfähiges Einkommen auf. Entscheidend ist, ob das Angebot zur Zielgruppe passt, ob es ein echtes Problem löst und ob der Käufer am Ende wirklich etwas davon hat. Genauso wenig reicht es, monatelang Videos zu schauen, Kurse zu kaufen und immer weiter zu vergleichen. Ohne Umsetzung bleibt selbst das beste Wissen wertlos. Online-Business beginnt nicht mit Perfektion, sondern mit einem klaren Problem, einer einfachen Lösung und der Bereitschaft, tatsächlich ins Handeln zu kommen.Welche Online-Modelle infrage kommen - und wo Anfänger genau hinsehen müssenEin möglicher Einstieg ist Affiliate-Marketing. Dabei werden Produkte oder Dienstleistungen anderer Anbieter empfohlen und bei einem Verkauf entsteht eine Provision. Das kann für Anfänger interessant sein, weil sie nicht sofort ein eigenes Produkt entwickeln müssen. Entscheidend ist aber, ob die Empfehlung wirklich zur Zielgruppe passt und ein konkretes Problem löst. "Viele Anfänger suchen zuerst nach dem Modell, mit dem sie möglichst schnell Geld verdienen können. Sinnvoller ist die Frage, wem sie womit konkret helfen können", sagt Marko Slusarek.Digitale Produkte wie E-Books, Online-Kurse, Vorlagen oder Trainingsprogramme folgen einem anderen Prinzip: Wissen wird einmal aufbereitet und kann danach mehrfach verkauft werden. Das macht solche Formate interessant, weil sie nicht für jeden Käufer neu erstellt werden müssen. Doch auch hier entscheidet nicht das Format, sondern der Nutzen. Ein E-Book verkauft sich nicht, weil es ein E-Book ist. Ein Kurs hilft nicht automatisch, nur weil er online abrufbar ist. Entscheidend bleibt, ob jemand danach ein Problem besser lösen kann als vorher.Auch Online-Coaching kann funktionieren, wenn echte Erfahrung vorhanden ist. Dafür muss niemand der größte Experte eines ganzen Marktes sein. Häufig reicht es, ein konkretes Problem besser zu verstehen als die Menschen, die gerade davorstehen. Mitgliederplattformen können diesen Ansatz ergänzen, wenn Kunden dort regelmäßig hilfreiche Inhalte, Unterstützung oder Austausch erhalten. In allen Fällen gilt jedoch derselbe Prüfpunkt: Passt das Angebot wirklich zum Problem der Zielgruppe - oder klingt es nur gut?Neben dem Job starten: Warum der erste Schritt nicht die Kündigung sein mussWer sich ein digitales Einkommen aufbauen will, muss nicht sofort alles aufgeben. Gerade am Anfang kann es sinnvoll sein, das bestehende Gehalt als Sicherheit zu behalten und neben dem Beruf erste Erfahrungen zu sammeln. So bleibt der finanzielle Druck überschaubar, während Schritt für Schritt klarer wird, welches Angebot funktioniert, welche Zielgruppe reagiert und welche Abläufe wirklich gebraucht werden.Der Unterschied zu einem klassischen Nebenjob ist dabei entscheidend: Wer zusätzlich kellnert, ausliefert oder Schichten übernimmt, hat zwar am Monatsende mehr auf dem Konto, bleibt aber trotzdem im Tausch von Zeit gegen Geld. Bei digitalen Einkommensmodellen kann die anfängliche Arbeit später mehrfach genutzt werden - etwa durch Inhalte, Produkte oder Prozesse, die nicht jedes Mal vollständig neu erstellt werden müssen. "Der größte Fehler ist nicht, klein anzufangen. Der größte Fehler ist, aus Angst vor dem ersten Schritt gar nicht anzufangen", erklärt Marko Slusarek. Trotzdem ist der Start kein Selbstläufer. Wer nach Feierabend nur halbherzig etwas ausprobiert, wird kaum etwas aufbauen. Gerade weil Zeit und Energie begrenzt sind, muss klar sein, woran gearbeitet wird und was nur Ablenkung ist.Mehr Freiheit, aber kein Geld ohne Arbeit: Was digitale Einkommensmodelle leisten könnenWer online startet, muss dafür nicht zwingend etwas völlig Neues erfinden. Oft liegt der erste Ansatz bereits näher, als viele denken: im eigenen Beruf, in Alltagserfahrungen, in einem Hobby oder in Problemen, die man selbst gelöst hat. Daraus kann ein digitales Angebot entstehen, wenn dieses Wissen für andere Menschen verständlich aufbereitet wird und ihnen bei einer konkreten Frage weiterhilft. Sinnvoll ist deshalb meist kein großer Start mit einem perfekten Produkt, sondern ein einfacher erster Schritt: ein klares Thema, ein überschaubares Angebot, erste Rückmeldungen und dann die nächste Verbesserung. "Vertrauen in den eigenen Weg entsteht nicht dadurch, dass man noch zehn weitere Kurse anschaut. Es entsteht, wenn man anfängt, etwas zu testen, daraus lernt und besser wird", sagt Marko Slusarek.Wer diesen Weg konsequent geht, kann sich schrittweise mehr Spielraum aufbauen: mehrere Einkommensquellen, weniger Abhängigkeit von einem einzelnen Arbeitgeber und mehr Freiheit bei der Frage, wann, wo und wofür gearbeitet wird. Das bedeutet nicht, dass Geld ohne Einsatz entsteht oder jeder über Nacht erfolgreich wird. Es bedeutet, Arbeit langfristig anders einzusetzen, statt dauerhaft nur von der nächsten Arbeitsstunde abhängig zu bleiben.Sie möchten sich online ein zusätzliches Einkommen aufbauen, ohne Ihren bestehenden Beruf sofort aufzugeben? Dann kann jetzt genau der richtige Zeitpunkt sein, den ersten Schritt zu gehen. Sichern Sie sich das kostenfreie Buch von Marko Slusarek (http://www.markoslusarek.de) und erfahren Sie, wie sich digitale Einkommensquellen Schritt für Schritt neben dem bestehenden Beruf aufbauen lassen.Pressekontakt:Master Life Empire GmbHVertreten durch: Marko Slusarek und Mandy SlusarekE-Mail: kundenservice@master-life-akademie.deWebsite: www.markoslusarek.deOriginal-Content von: Master Life Empire GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176641/6302020