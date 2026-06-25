Ein Bastler hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem alten Nokia 3210 neues Leben einzuhauchen. Dafür nutzt er Reverse-Engineering und verpasst dem Handy ein 4G-Motherboard. Das Ganze nachzubauen, könnte aber seine Tücken haben. Das Nokia 3210 dürfte vielen Smartphone-Besitzer:innen bis heute in wohliger Erinnerung geblieben sein. Für viele war es das erste Handy. Und dank der robusten Bauweise, dem ausdauernden Akku und vermutlich auch Spielen wie Snake ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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