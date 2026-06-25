DJ Merck KGaA übernimmt US-Unternehmen Bio-Techne für 9,9 Mrd EUR
DOW JONES--Merck KGaA übernimmt in einer milliardenschweren Transaktion das US-Life-Science-Unternehmen Bio-Techne. Wie die Darmstädter mitteilten, ist eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des Unternehmens für 73 US-Dollar je Aktie unterzeichnet worden, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 9,9 Milliarden Euro bzw 11,3 Milliarden US-Dollar entspricht.
Der Angebotspreis entspricht laut Mitteilung einer Prämie von 36 Prozent auf den volumengewichteten Ein-Monats-Durchschnittskurs.
Finanzieren will die Merck KGaA die Akquisition durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und neu aufgenommenen Krediten, so dass Merck "ein starkes Investment-Grade-Rating beibehalten" werde.
Das Closing der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Anteilseigner von Bio-Techne.
Bio-Techne mit Sitz in Minneapolis ist den Angaben zufolge ein globaler Anbieter von Life Science-Werkzeugen, Analysetechnologien und Verbrauchsmaterialien.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
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June 25, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)
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