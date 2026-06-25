Köln (ots) -Die FOGTEC Brandschutz GmbH verleiht in diesem Jahr erneut den Ernst-Achilles-Preis für Abschlussarbeiten aus dem Bereich Brandschutz. Student*innen können sich bis zum 27.08.2026 mit ihrer Bachelor- oder Masterthesis oder Dissertation für die Auszeichnung auf ernst-achilles-preis.de bewerben.Prämiert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, mit Fokus auf neue Entwicklungen rund um den Brandschutz. Ziel ist Innovationsleistung im Bereich Brandschutz zu fördern und anzuerkennen sowie junge Nachwuchskräfte für den Sektor zu begeistern.Der Ernst-Achilles-Preis ist mit Preisgeldern von 2.500 EUR für den 1. Platz, 1.500 EUR für den 2. Platz sowie 750 EUR für den 3. Platz dotiert.Bewertet werden die Arbeiten erneut durch eine fachkundige Jury, bestehend aus Experten der Brandschutzbranche.Neben der Qualität der Arbeit sind die Relevanz sowie der Nutzen für potenzielle Anwender*innen Kriterien für die Bewertung.Die Vergabe des Preises erfolgt im Rahmen einer Preisverleihung am 27. November 2026 am Hauptsitz der FOGTEC Brandschutz GmbH in Köln.Alle weiteren Informationen und die Einreichung der Arbeiten unter: www.ernst-achilles-preis.deZu Ehren von Ernst AchillesErnst Achilles war ein weltweit anerkannter Pionier im vorbeugenden Brandschutz und hat die heutigen Standards der medizinischen Notfallrettung durch die Feuerwehr maßgeblich mitentwickelt. Diesen Geist möchte die FOGTEC mit dem Preis aufgreifen und fortführen.Über FOGTECDie FOGTEC Brandschutz GmbH ist das weltweit führende Unternehmen für die Entwicklung, Produktion und Vermarktung stationärer und mobiler Systeme zur Branderkennung und -bekämpfung mit Hochdruckwassernebel. Die Systeme kommen in Gebäuden, Zügen, Tunneln, Data Centern und BESS zum Einsatz.Die inhabergeführte FOGTEC wurde 1997 gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Köln; weitere Standorte sind in Budapest, Mailand, Mumbai, Riyadh und Shanghai. www.fogtec.comPressekontakt:FOGTEC Brandschutz GmbHEvelyn ZitzkeManagerin Marketing und KommunikationSchanzenstraße 19A51063 KölnTel.: +49 (0) 221 9 62 23 0E-Mail: presse@fogtec.comOriginal-Content von: FOGTEC Brandschutz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42924/6302031