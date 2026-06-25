© Foto: Uwe Anspach/dpaWarburg stuft Heidelberger Druck auf Kaufen hoch. Der Manroland-Deal stärkt das Servicegeschäft, erhöht wiederkehrende Erlöse und könnte der Aktie neue Fantasie geben.Heidelberger Druckmaschinen erhält Rückenwind von Warburg Research. Analyst Stefan Augustin stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch. Das Kursziel steigt von 1,60 Euro auf 1,80 Euro. Grund ist die Übernahme wichtiger Teile der insolventen Manroland Sheetfed Group. Heidelberger Druck übernimmt das Lifecycle-Geschäft sowie weltweite Vertriebs- und Servicegesellschaften von Manroland. Dazu zählen Service, Ersatzteile, geistiges Eigentum, rund 35 Ländergesellschaften und etwa 600 Mitarbeiter. Aus Sicht von Warburg ist die …
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