Der gestrige Mittwoch wirbelte den deutschen Rüstungssektor mächtig durcheinander.Während die Rheinmetall-Aktie massive Kursverluste hinnehmen musste, ging die Aktie von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) steil. Dafür gab es auch einen Grund. Nunmehr wurde offiziell, dass das Bundesverteidigungsministerium endgültig das F126-Fregattenprojekt beendet. Für Rheinmetall ist der Stopp des milliardenschweren Projekts ein herber Rückschlag. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de