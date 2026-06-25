DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VED.RES.F.II 24/31 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
VED.RES.F.II 25/33 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
VED.RES.F.II 25/30 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
VED.RES.F.II 25/32 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VED.RES.F.II 24/31 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
VED.RES.F.II 25/33 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
VED.RES.F.II 25/30 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
VED.RES.F.II 25/32 REGS USG9T27HAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
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